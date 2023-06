Fresca, pratica e versatile: la coda di cavallo è l'acconciatura perfetta per questa stagione. Ecco 10 idee per l'estate 2023.

Coda di cavallo alta e tirata La più in voga quest’anno è senza dubbio la coda molto alta e tirata. Uno styling elegante, raffinato e ordinato sfoggiato anche sui red carpet da celebrità come Bella Hadid, Kim Kardashian e Jennifer Lopez. Per realizzarla ti basterà applicare una buona quantità di gel, pettinare indietro i capelli con una spazzola piatta e posizionare la tua coda bene in alto.

Coda di cavallo bassa e tirata

Molto amata dalle celebrità è anche la coda di cavallo tiratissima e bassa. Il procedimento per realizzare quest’acconciatura è lo stesso della coda alta, l’unica differenza è posizionare la vostra coda più in basso.

Coda di cavallo bassa e morbida Se preferisci una coda di cavallo più naturale, raccogli i capelli in una coda bassa, molto morbida e lascia libere alcune ciocche davanti per incorniciare il viso. Con questa acconciatura opta per degli elastici di velluto o maxi scrunchie.

Coda di cavallo intrecciata

Per chi ama le pettinature più elaborate e sofisticate, la coda di cavallo con trecce è perfetta. Ma come realizzarla? Crea delle trecce he partano dall’attaccatura dei capelli e poi legarle insieme in una coda di cavallo.

Coda di cavallo disordinata Per chi invece ama un look sbarazzino ed anche un po’ rock, può optare per la coda di cavallo disordinata. Ti basterà lasciare fuori dall’elastico qualche ciocca laterale e magari arricciarla o cotonarla leggermente.

Coda laterale Molto graziosa è anche la coda laterale. Prima di tutto crea una sezione laterale e raccogli i capelli sul lato opposto. Dopodiché ferma la coda con un elastico sottile.

Coda di cavallo a metà Perché scegliere una coda alta o una coda bassa , quando puoi farne una a metà? Ancora più elegante se sfoggiata con la riga centrale.

Coda di cavallo con fiocchetti

La coda di cavallo alta, bassa, intrecciata o laterale può essere impreziosita anche con dei fiocchetti o dei nastrini colorati.

Coda di cavallo cotonata

Meravigliosa anche la coda di cavallo cotonata, per un effetto vintage e retrò. Ideale per chi ha una chioma molto folta, mossa o riccia. Per chi invece ha i capelli fini è consigliabile aggiungere delle extensions per donare maggiore volume alla vostra acconciatura.

Coda di cavallo semi raccolta

Concludiamo la nostra lista con la coda di cavallo semi raccolta, per un look delicato e molto femminile. Anche qua potete lasciare qualche ciocca davanti libera.