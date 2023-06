Il calendario lunare svolge un ruolo importante anche per i capelli: ecco quando tagliarli nel mese di luglio 2023 per averli forti e sani

Da sempre la luna svolge un ruolo importantissimo sul corpo delle persone, anche sui capelli. Se, quindi, avevate in programma di tagliare i capelli nel mese di luglio 2023, forse è il caso di dare uno sguardo al calendario lunare e scoprire più nel dettaglio le “date off” da tralasciare.

Calendario lunare 2023, quando tagliare i capelli a luglio

Il calendario lunare offre una grande mano per quanto riguarda i consigli sui capelli. Se, infatti, avevate in mente di tagliare i capelli in estate, il calendario lunare può aiutarvi a suggerire le date in cui evitare il taglio e le date in cui, invece, procedere con il cambio look.

La luna, anche nel 2023, gioca un ruolo molto importante nel destino dei capelli: l’agenda lunare determina i giorni in cui potere tagliare i capelli per renderli più forti, per farli crescere più velocemente, ma non solo.

Pare infatti che l’agenda lunare sia molto utile anche per scoprire quando sarebbe meglio eseguire trattamenti specifici e colorazioni, ma anche quando sarebbe meglio lavarli per ottenere i risultati sperati. Insomma, la luna, ancora una volta, si conferma un elemento potentissimo.

Tutto ciò ovviamente dipende dalle fasi lunari, ossia i vari periodi che tendono a formare un ciclo lunare che, per la precisione, ha una durata di 28 giorni.

Secondo il calendario lunare, dunque, per tagliare i capelli i periodi ideali sono quelli riferiti alla luna crescente. Con luna crescente si intende il periodo che va dal primo quarto fino alla luna piena, ma bisogna ricordarsi che sarebbe meglio evitare i giorni più vicini al cambio di fase lunare.

Il mese di luglio 2023 ha ovviamente le sue date “top” per tagliare i capelli seguendo il calendario lunare.

Se dunque avete intenzione di tagliare i capelli a luglio 2023 e volete ascoltare il calendario lunare, segnate in agenda le date a seguire:

1,2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 luglio 2023.

Per essere più precisi, bisogna tenere presente che la luna crescente è in grado di enfatizzare le caratteristiche dei segni zodiacali, ma se non si è molto esperti in tale campo, basta tenere presenti alcuni assunti fondamentali: i capelli andrebbero tagliati durante la luna crescente, o al massimo durante la prima fase (anche se è meno forte). Se invece si tagliano i capelli durante la fase calante, essi ci metteranno più tempo a crescere.

Nel mese di luglio 2023 la luna piena è prevista per il 3 luglio, mentre la luna nuova per il 17 luglio.

Quando tagliare i capelli secondo il calendario lunare 2023: le fasi lunari sono essenziali

Appurato che per scoprire quando tagliare i capelli è necessario seguire il ciclo delle fasi lunari, è bene ricordarsi come queste funzionano. Un ciclo lunare dura 28 giorni e si compone così:

Luna nuova : fino al primo quarto;

: fino al primo quarto; Luna crescente : tra il primo quarto e la luna piena;

: tra il primo quarto e la luna piena; Luna piena : durante la fase di luna piena;

: durante la fase di luna piena; Luna calante: per i seguenti 14 giorni

Seguire il calendario lunare per tagliare i capelli a luglio 2023 sarà per voi di grande aiuto: la potenza della luna resta e resterà per sempre una costanza.