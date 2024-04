Come fare per lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice senza rischiare di rovinarle? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice senza rovinarle

Le scarpe da ginnastica, o sneakers, sono senza dubbio tra le calzature più amate sia dagli uomini che dalle donne, comode e versatili sono perfette per tante occasioni diverse. A furia di indossarle però, soprattutto se sono di colore bianco, si sporcano e quindi necessitano di essere lavate. Innanzitutto è bene dire che le scarpe da ginnastica possono tranquillamente essere lavate in lavatrice, con alcune accortezze da prendere per non rischiare di rovinarle. Vediamo adesso insieme come fare per lavare le sneakers in lavatrice:

Togliere i lacci delle scarpe e lavarli separatamente. In questo modo gli occhielli sono liberati, luogo in cui solitamente si deposita lo sporco.

e lavarli separatamente. In questo modo gli occhielli sono liberati, luogo in cui solitamente si deposita lo sporco. Rimuovere le solette a meno che siano incollate.

a meno che siano incollate. Strofinarle le scarpe da ginnastica con un panno nel caso siano molto impolverate. Se è presente fango o terra utilizzare uno spazzolino da denti per rimuoverlo.

o terra utilizzare uno spazzolino da denti per rimuoverlo. Spruzzare sulle scarpe da ginnastica un prodotto anti macchia .

. Adesso potete impostare la lavatrice, la temperatura ottimale è di 30 gradi , poiché l’acqua troppo fredda non elimina lo sporco, quella troppo calda potrebbe andare a rovinare o deformare le scarpe da ginnastica.

, poiché l’acqua troppo fredda non elimina lo sporco, quella troppo calda potrebbe andare a rovinare o deformare le scarpe da ginnastica. Il consiglio è di mettere all’interno del cestello della lavatrice qualche asciugamano, in modo che le scarpe non urtino troppo forte all’interno della lavatrice. Per i lacci il consiglio è di inserirli in un sacchetto per lavatrice.

Utilizzare un detergente liquido perché quello in polvere potrebbe creare delle macchie.

perché quello in polvere potrebbe creare delle macchie. Impostare la centrifuga al livello più basso, anche se sarebbe meglio evitarla proprio. Il consiglio è infatti quello di far asciugare le scarpe all’aria.

Seguendo questi accorgimenti le vostre scarpe da ginnastica torneranno come nuove!

Come far asciugare correttamente le scarpe da ginnastica dopo il lavaggio in lavatrice

Come abbiamo appena visto, la centrifuga sarebbe meglio da evitare, oppure va impostata al livello più basso. L’ideale è far asciugare le scarpe all’aria, senza però il contatto diretto con i raggi del sole. E’ da evitare inoltre di mettere le scarpe da ginnastica sul calorifero o su altre fonti di calore, poiché le scarpe potrebbero deformarsi o rovinarsi. Importante non indossare le sneakers sino a quando non sono completamente asciutte. Infine è bene tenere a mente che non tutte le scarpe da ginnastica possono essere lavate in lavatrice. Si possono lavare le scarpe di tela, in tessuto di nylon, in cotone e in poliestere. Evitare assolutamente di lavare in lavatrice le scarpe da ginnastica scamosciate, quelle in pelle, quelle realizzate con materiali delicati, con strass, lucine o vari elementi metallici che potrebbero finire con l’arrugginirsi. Comunque sull’etichetta o sulla scatola delle scarpe da ginnastica c’è scritto se è possibile lavarle in lavatrice o meno. Se avete dubbi potete chiedere nel luogo dove le avete comprate.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DONNEMAGAZINE.IT

Come lavare una pelliccia vera in lavatrice senza rovinarla

Scarpe comode da donna: le migliori per lavorare in piedi tutto il giorno