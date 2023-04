Scarpe Platform: le tendenze per la Primavera-Estate 2023

Alte o altissime, le scarpe platform hanno una lunga storia alle spalle, la quale sembra destinata a continuare come dimostra la tendenza per la primavera-estate 2023.

La primavera-estate 2023 vede tornare ancora una volta sulle passerelle dell’alta moda internazionale scarpe con il plateau elevato e le modaiole più attente ai dettagli non potranno farsi sfuggire questa occasione per arricchire il proprio guardaroba con calzature originali e, qualche volta, persino un po’ stravaganti.

Le varietà e i modelli disponibili sono davvero tanti, come ci dimostra l’affascinante collezione di scarpe Valentino Garavani da donna, la quale include eleganti décolleté, sandali e zoccoli in vitello e stivali della linea Tan-Go, tutte caratterizzate da plateau di varie altezze e tacchi talvolta vertiginosi.

Ogni donna potrà individuare senza difficoltà la calzatura platform alla moda più adatta al suo stile, da abbinare a completi eleganti, abiti estivi, fresche minigonne o jeans skinny.

Le origini delle platform

Divenute di gran moda negli anni Settanta, queste scarpe dal plateau vertiginoso hanno un’origine ancora più antica, la quale può essere fatta risalire almeno al XV secolo, epoca in cui fecero la loro comparsa le chopine.

Rimaste in voga fino agli inizi del 1600, queste scarpe da donna, necessarie per evitare che le lunghe vesti si rovinassero, potevano raggiungere un’altezza di 50 centimetri e conferivano una camminata decisamente instabile. Per camminare, alcune dame si avvalevano dell’aiuto di due servitori, il cui compito era quello di sostenerle.

Tornate in auge a partire dagli anni Trenta del XX secolo, grazie alla cantante Carmen Miranda, la quale usava indossare scarpe con plateau molto alto, le platform hanno conosciuto alti e bassi nel corso degli ultimi cento anni, tornando periodicamente a sfilare sulle passerelle dei principali stilisti.

Il nuovo boom ha avuto luogo a partire dal 2019, anno nel quale le scarpe con suola altissima hanno ricominciato a mostrarsi in modelli sempre più affascinanti e ad attrarre l’attenzione delle fashion victim.

Quali sono i modelli Platform primavera-estate

Stilisti e designer si sono lasciati andare alla più assoluta creatività e hanno dato vita ai più svariati modelli di platform, in grado di soddisfare le scelte di stile di tutte le donne attratte da questa tipologia di scarpa.

Stivali alti o bassi, sandali, décolleté, sneakers, oggi è possibile trovare qualsiasi modello di scarpa in versione platform. L’altezza del plateau può andare dai 3 o 4 centimetri, misura ideale per chi vuole essere alla moda ma desidera sentirsi comoda e mantenere una buona stabilità nella camminata, fino ai 15 o 20 centimetri, altezza perfetta per le donne che vogliono osare ed essere al centro dell’attenzione.

I colori delle platform primavera-estate 2023

Questa Primavera-Estate 2023 vede, oltre agli intramontabili bianco e nero, l’alternarsi di due tendenze cromatiche opposte, ma in grado di armonizzarsi e fondersi tra loro in un sorprendente gioco di contrasti cromatici. Da un lato troviamo scarpe platform dai colori neutri, in particolare avorio, beige, cannella e fondant, ideali per completare un look a strati interamente giocato sull’alternanza di questi cromatismi; dall’altro lato possiamo notare un’esplosione di colori vivaci e brillanti, come il rosso puro, il blu elettrico, varie tonalità di verde, il rosa fluo e il giallo.

Le scarpe dai colori sgargianti con plateau alto sono certo quelle che si fanno notare di più e possono essere usate per dare un tocco di assoluta personalità all’outfit, rendendolo originale e alla moda.

Scarpe con plateau alto: abbinamenti di tendenza 2023

La vasta scelta di modelli rende possibile trovare le scarpe perfette per ogni tipo di look, ma è molto importante prestare attenzione agli abbinamenti stilistici e cromatici, i quali, con questo particolare tipo di calzatura, potrebbero non essere sempre così semplici. La scarpa platform è infatti una calzatura di grande fascino, ma anche piuttosto impegnativa e molto poco discreta, incapace di passare inosservata e in grado di trasformarsi nel focus dell’outfit.

Per non sbagliare, è possibile affidarsi alle tendenze primavera-estate 2023, le quali permettono di scoprire gli abbinamenti migliori per ogni situazione.

Chi ama gli stivaletti, può abbinare un modello platform di colore nero a un vestito midi aderente e una chiodo in pelle oversize. Le più giovani possono invece abbinare dei combat boot a un completo composto da blazer e skort a tinta unita, con una un body aderente dai colori accesi.

Le donne cool, che desiderano osare indossando delle décolleté platform dai colori accesi, possono proporre outfit composti da vestitini corti dello stesso colore della scarpa e collant neri o anch’essi in tinta; in alternativa, la scarpa décolleté ultra colorata con plateau vertiginoso può essere usata per dare un tocco di originalità a un total look nero.

I modelli neutri sono invece perfetti per completare outfit eleganti che sappiano trasmettere decisione e forte personalità. In questo caso, via libera a tailleur estivi bianchi, beige, cammello, ma anche dai delicati colori pastello.

Per quanto riguarda sandali e zoccoli platform, l’estate 2023 vedrà modelli platform tinta fondant abbinati a leggeri abiti estivi in lino, bianchi o dai colori neutri, oppure a shorts e t-shirt bianchi o in tinta. Ideale anche l’abbinamento con jeans skinny e t-shirt.

Le donne che amano la comodità, ma non vogliono rinunciare al plateau alto, in grado di regalare tanti centimetri in più in altezza, possono indossare le sneakers platform, abbinandole a indumenti sportivi e confortevoli.

Quando indossarle

Durante la nuova stagione, ogni momento sarà buono per poter sfoggiare delle platform di tendenza. L’altezza del plateau non deve scoraggiare, in quanto questo tipo di calzatura è caratterizzato da suole e tacchi con superficie d’appoggio piuttosto ampia, la quale garantisce una buona stabilità.

Sandali e zoccoli saranno la scelta perfetta durante le vacanze al mare, magari per fare brevi passeggiate alla ricerca di souvenir, mentre le décolleté potranno essere indossate in occasione di cene speciali, uscite con le amiche o per sentirsi al top in qualsiasi situazione.

Gli stivali sono la scelta ideale per le serate un po’ più fresche o per le giornate di pioggia. Potranno essere indossati in città, per non passare inosservate quando si fa shopping o durante le visite a mostre e musei.