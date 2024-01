Volete ingrandire le vostre labbra ma non sapete come fare? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti insieme come fare per ingrandire le labbra utilizzando la matita bianca.

Come ingrandire le labbra con la matita bianca

Il contouring è quella tecnica di make up che viene utilizzata per ingrandire lo sguardo. La matita bianca, in questo caso, serve per evidenziare l’intensità dello sguardo stesso. La matita bianca, però, può essere molto utile anche per ingrandire le labbra. Essa sarà infatti in grado di regalare alle vostre labbra l’effetto filler immediato. Utilizzando la matita bianca si può quindi realizzare un vero e proprio contouring per la bocca. Inoltre, cosa non meno importante, è anche molto semplice e veloce da fare. Ma vediamo adesso insieme alcuni trucchetti per ingrandire le labbra con la matita bianca.

Come ingrandire le labbra con la matita bianca: 5 trucchetti utili

Come abbiamo appena visto, la matita bianca può essere una grande alleata per ottenere le labbra più grandi. In genere la matita bianca viene utilizzata per illuminare e definire il trucco occhi e in passato non era stata presa in considerazione per le labbra. Poi, nel corso degli anni, gli esperti in fatto di make up si sono accorti di quanto la matita bianca possa invece essere perfetta per le labbra, perché tende a ingrandirle. Ma vediamo adesso insieme come fare per applicare la matita bianca sulle nostre labbra al fine di ingrandirle:

Per prima cosa scegliere preferibilmente una matita morbida e sfumabile. Dopo di che si deve disegnare una linea tutta intorno alla bocca, un pò come il classico overline. In questo caso però la linea deve essere più esterna rispetto a quando si utilizzano le matite colorate. Dopo di che è arrivato il momento di sfumare, o con l’aiuto di un dito o con un pennello adatto, al fine di ottenere un effetto il più naturale possibile. Il movimento da eseguire andrà dalla bocca verso l’esterno. Se volete potete poi applicare un lip gloss effetto plump o un lip oil. Per accentuare la voluminosità creata con la matita bianca, potete applicare l’illuminante sull’arco di cupido. Infine, se volete fare ancora più enfasi alle vostre labbra, potete applicare un correttore scuro nel punto tra il labbro inferiore e la piega del mento.

Una volta eseguiti tutti questi passaggi siete pronte per uscire di casa. Sul popolare social di TikTok potete trovare tantissimi video tutorial che possono aiutarvi ancora di più per realizzare questo trucco. Se non avete a casa una matita bianca potete trovarla ad esempio su Amazon: Astra – Kohl Color – Matita Kajal 1 burro. Nonostante sia una matita occhi può essere utilizzata anche per le labbra.

Per quanto invece riguarda il Lip Plumper, potete trovarlo su Sephora: Lip Plumper Viber di NABLA, un balsamo volumizzante trasparente che aumenta il volume delle labbra in pochi minuti.

