I capelli sono uno degli elementi più importanti per noi donne che, insieme al viso, costituiscono il nostro biglietto da visita. Molto spesso però tendiamo ad averli sfibrati e rovinati, a causa di diversi fattori, e tendiamo così a perderne molti ad ogni lavaggio.

Come risolvere il problema? Sono tanti i trattamenti per capelli che possono venire in nostro soccorso, naturali e non. Vediamo qui di seguito i consigli e i rimedi naturali più efficaci su come infoltire i capelli.

Come infoltire i capelli: i rimedi naturali

Per rinforzare i capelli e dar loro nuovo vigore e lucentezza, esistono tantissime soluzioni e alternative: dai prodotti naturali alle maschere homemade, dagli impacchi fino a prodotti più specifici consigliati in farmacia.

Attenzione però alla scelta che si fa, perché i capelli sono molto delicati, soprattutto se sono sfibrati e sottoposti a stress e cattive abitudini. Infatti, anche lo stile di vita di una persona e l’alimentazione possono influire positivamente o negativamente sullo stato di salute dei capelli.

In particolar modo, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella perdita dei capelli. Per risolvere il problema, si può integrare nel proprio regime alimentare una dose di vitamine nutrienti e grassi omega 3 contenuti ad esempio nel salmone, nelle noci e nei semi di lino.

Ma non solo: le maschere e gli impacchi a base di ingredienti naturali come l’olio di argan possono aiutare nel problema, andando ad agire in profondità e nutrendo il cuoio capelluto. Da provare assolutamente è la maschera per capelli a base di olio di argan e rhum.

Inoltre, altri rimedi naturali molto efficaci sono l’avocado e l’olio di ricino. Il primo è benefico per la cura dei capelli perché, grazie alle sue vitamine A e E, il cuoio capelluto ritroverà nutrizione e lucentezza. Da provare è la maschera a base di avocado da usare almeno una volta a settimana e lasciarla in posa per circa 20 minuti.

Mentre il secondo è un antinfiammatorio e antibatterico, quindi agisce con ottimi risultati sui capelli. Un buon consiglio è di eseguire il trattamento a base di olio di ricino almeno 3 o 4 volte a settimana: basta applicare un paio di cucchiai direttamente sui capelli e massaggiare delicatamente. E il gioco è fatto!