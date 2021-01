Avere la casa ben pulita e lucida è importante, non solo per accogliere eventuali ospiti, ma anche per avere un luogo in cui poter stare bene e vivere. In questi giorni pulire il pavimento è diventato di fondamentale importanza per via del Covid. Vediamo alcuni consigli su come igienizzare e cosa usare.

Come igienizzare il pavimento

Mantenere gli interni della propria casa puliti è un compito fondamentale, ma durante questi tempi bui, per via del Coronavirus e di vari batteri, come igienizzare il pavimento è una delle faccende domestiche a cui è necessario dedicare la giusta attenzione. Si pulisce tutto per sanificare ogni spazio e il pavimento è una delle zone che merita maggiore pulizia, proprio perché si possono annidare vari elementi, considerando il passaggio dall’interno all’esterno.

Come igienizzare il pavimento è possibile grazie agli strumenti adeguati che ovviamente dipendono dal tipo di rivestimento che avete in quanto ognuno ha le sue regole di pulizia. La candeggina e l’alcool sono prodotti non adatti per ogni pavimento, ma si consiglia di usare altri prodotti che permettano di non rovinarlo e danneggiarlo.

Uno dei primi passaggi da fare è sicuramente quello di eliminare la sporcizia e la polvere che si è accumulata. L’uso della scopa o di un aspirapolvere è sicuramente indicato in quanto in pochissimo tempo permette di eliminare qualsiasi residuo. Optate per dei panni microfibra o dei cattura polvere che permettono di togliere lo sporco in eccesso.

Si consiglia di fare attenzione ai prodotti che usate su come igienizzare il pavimento in quanto rischiano di causare danni. Provate a farvi consigliare da qualche esperto del settore, anche in base al tipo di pavimento che avete in modo da renderlo uno splendore con gli strumenti adatti e specifici.

Come igienizzare il pavimento: consigli

I gel disinfettanti, l’alcool, spray e candeggina sono prodotti fondamentali e utili su come igienizzare e pulire il pavimento in modo che sia splendente. La pulizia è fondamentale per allontanare i microrganismi e batteri, quindi pulire il pavimento e sanificarlo porta ad avere un ambiente più salubre e sano per tutta la famiglia.

Per igienizzare il pavimento, bisogna ovviamente seguire delle operazioni di pulizia tramite dei passaggi specifici in modo da garantire una perfetta igiene dei vari ambienti. Prima di tutto, bisogna optare per una rimozione dello sporco usando l’aspirapolvere o la scopa, due strumenti che ognuno ha in casa.

Si consiglia di usare un prodotto sgrassante o detergente, utile non solo a eliminare la prima traccia di sporco, ma che possa fungere anche da protezione contro virus e batteri. La candeggina o un disinfettante a base di cloro è un altro dei prodotti da usare. Una pulizia su come igienizzare il pavimento va fatta almeno una volta a settimana, anche se ovviamente dipende dalle abitudini di ciascuno.

Appena arrivati a casa, è buona norma togliere le scarpe proprio per evitare di portare germi e batteri dalla strada al pavimento di casa. Per quanto riguarda l’uso di strumenti, è consigliato di optare per delle spugne usa e getta. Potete anche usare degli stracci o panni, ma la cosa importante è cambiarli con una certa frequenza.

Il miglior robot pulitore

Insieme a tutti i consigli che sono stati forniti su come igienizzare e pulire il pavimento, oltre ai prodotti specifici da usare, bisogna anche usare lo strumento adeguato. In commercio si trovano diversi modelli di aspirapolvere, ma il raccomandato dai vari consumatori è X-SweepUp, considerato il miglior robot pulitore esistente in commercio.

Questo robot pulitore igienizzate è considerato il miglior robot pulitore per la facilità di utilizzo, per le funzioni e per il rapporto qualità prezzo .Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Si tratta di un elettrodomestico in grado di rivoluzionare e trasformare completamente il concetto di pulizia della vostra casa. Si differenzia dai soliti modelli in circolazione in quanto assolve tre funzioni: aspira, lava e spazzola. Molto piccolo, silenzioso, facile da usare e maneggevole. Si adatta molto bene a qualsiasi superficie in modo da garantire una pulizia perfetta in ogni angolo.

Diverso da altre tipologie in quanto è un elettrodomestico che pulisce da solo i pavimenti della casa mentre voi siete occupate in altre faccende. Uno strumento che si caratterizza per una serie di componenti e caratteristiche che possiede, quali:

Le spazzole rotanti a forma di V in modo da pulire qualsiasi tipo di superficie

La batteria si può ricaricare sia tramite il cavo USB, ma anche con altri dispositivi e dura per parecchio tempo

Ha una potenza di aspirazione molto elevata per cui risucchia qualsiasi detrito che incontra lungo il cammino

Il design è compatto per cui permette di pulire su qualsiasi superficie che siano mobili o anche divani.

Un robot automatico che permette di evitare e aggirare qualsiasi ostacolo, anche quelli più difficili. Passa sotto qualsiasi mobile, proprio per la sua forma sottile. Molto silenzioso dal momento che è dotato di sistema Stop Noise, quindi non causa nessun rumore o problema.

All’interno della confezione di questo robot pulitore, si trovano una serie di accessori utili al funzionamento che sono:

Il cavo USB per ricaricarlo

Le spazzole rotanti

Il panno pulitore

Il velcro per il panno

Il vano che raccoglie la polvere.

Dal momento che X-SweepUP è un prodotto considerato esclusivo e originale, coloro che vogliono comprarlo non lo trovano nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale per cui bisogna compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. I prodotto si trova attualmente in promozione al costo di 99 € invece di 198 con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia su carta di credito, Paypal oppure alla consegna in contanti direttamente al corriere.