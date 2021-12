Mai, come questo Natale appena trascorso, il desiderio comune è stato quello di passarlo con le persone amate. Anche i vip si sono divisi tra chi ha passato le proprie vacanze in posti da sogno e chi, invece, per un motivo o per un altro, ha scelto invece di passarle tra le accoglienti mura di casa.

Natale 2021, come lo hanno festeggiato i vip

Elettra Lamborghini dopo aver lanciato il nuovo singolo natalizio dal titolo “A mezzanotte”, è volata in Belgio dalla famiglia del marito Afrojack, il dj a cui la cantante ha detto “sì”, nel 2020 in una location esclusiva sul lago di Como. Con loro anche Lea, la cagnolina appena arrivata in famiglia.

Per l’occasione Elettra ha scelto di mettersi comoda, pur non rinunciando ad un tocco glamour.

Ha infatti abbinato un maglione natalizio ad un paio di pantaloni con paillettes.

Cambio di programma improvviso per Chiara Ferragni e Fedez, che stavano aspettando il Natale sulle Dolomiti. I Ferragnez sono dovuti rientrare a Milano a causa di un virus influenzale che ha colpito entrambi i figli.

Nulla di grave, per fortuna si è trattato solo di una normale influenza, ma i due genitori hanno scelto di tornare a casa per sicurezza.

Mise natalizia per tutti (per Fedez una t-shirt del Grinch) e una foto di rito davanti all’albero, scattata in un momento di distrazione dei due piccoli di casa.

Giulia De Lellis per Natale ha dedicato tutte le sue attenzioni alle amatissime nipotine e si è divisa tra la sua famiglia e quella del fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, discendente di Bartolomeo Beretta, fondatore della famosissima fabbrica di armi italiana.

L’influencer per l’occasione ha sfoggiato un elegantissimo minidress a manica lunga con stampa tweed, un paio di collant nere velate e delle décolleté ricoperte di glitter di Mach&Mach.

Dopo aver trascorso parte delle feste con la propria famiglia d’origine a cui è molto legata, Elisabetta Gregoraci insieme al figlio Nathan ha raggiunto Flavio Briatore a Malindi, in Kenia, nel’esclusivo Billionaire Resort di proprietà dell’imprenditore.

La famiglia Briatore ha così abbandonato i pesanti maglioni natalizi per mangiare il tradizionale panettone in costume, sulla spiaggia!

Non sono mancate provocazioni e polemiche

Natale a casa anche per Damiano David. Dopo il tour mondiale che ha tenuto impegnato il gruppo dopo la vittoria agli Eurovision, il cantante dei Måneskin ha passato le feste a Roma, in compagnia dei suoi amatissimi gatti.

Nato provocatore, anche in questa occasione Damiano si è divertito a postare sul proprio profilo Instagram uno scatto, per così dire, poco convenzionale che lo ritrae coperto solo da una emoticon di Babbo Natale.

A proposito di provocazioni, anche sul profilo Instagram di Giorgia Soleri si è scatenata una piccola polemica. Fotomodella e attivista, ha pubblicato uno scatto in cui si mostrava truccata e ben vestita per Natale, con un braccio alzato per mostrare volutamente ed orgogliosa, la peluria sotto le ascelle.

Un dettaglio che non è sfuggito ai soliti leoni da tastiera che non hanno perso l’occasione di lasciare le proprie opinioni sotto la foto. Commenti che sicuramente lasciano solo capire di quanto ci sia ancora bisogno di normalizzare i peli anche sul corpo delle donne.

Tra Covid e tamponi rapidi

Instagram ha anche raccontato il Natale dei vip isolati a causa del Covid. L’ex velina Costanza Caracciolo, moglie di Christian Vieri per esempio, ha postato la classica foto natalizia insieme alle figlie Stella ed Isabel, ma senza il marito.

L’ex attaccante dell’Inter infatti si trovava in isolamento in un’altra parte della loro casa di Milano a causa della positività al Covid.

Selvaggia Lucarelli invece non si è fatta trovare impreparata e per questo Natale, insieme ad una bellissima tavola apparecchiata a tema, ha lasciato anche un test rapido per il Covid.

Sempre sui social ha raccontato le sue feste in famiglia insieme al figlio Leon, avuto da una precedente relazione con Laerte Pappalardo, il compagno Lorenzo Biagarelli e il fratello della giornalista.