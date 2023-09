Come fare una base trucco senza fondotinta: consigli

Per una buona base trucco è necessario usare prodotti come il blush o la cipria che donano la stessa efficacia.

Per creare un buon make up che sia della di lunga durata, è necessario avere tutti i prodotti a disposizione. Nel caso non si avesse a disposizione il fondotinta, è possibile comunque creare un’ottima base trucco affidandosi ad altri prodotti che danno gli stessi risultati ed effetti. Vediamo quali sono e come utilizzarli.

Come fare base trucco senza fondotinta

II fondotinta non deve essere inteso soltanto come un prodotto per coprire gli inestetismi quali brufoli oppure le macchie, ma è ottimo anche come base trucco per poi estendere i prodotti di make up in modo uniforme. Nel caso non si avesse questo prodotto, è comunque possibile realizzare un’ottima base trucco

La base trucco è un passaggio importante poiché aiuta, insieme ad altri prodotti, a preparare la pelle nel modo migliore per il trucco vero e proprio. Per questo, invece del fondotinta, si possono usare tantissimi altri prodotti che hanno la stessa identica efficacia.

Il blush e il correttore, per esempio, sono due ottimi prodotti che non dovrebbero mancare nella trousse per il trucco. Questi due prodotti funzionano molto bene al posto del fondotinta e si possono benissimo usare come base per il trucco del momento che aiutano comunque a coprire i vari inestetismi che possono presentarsi sul viso o nella zona del contorno occhi.

Base trucco senza fondotinta: idee e aspirazioni

Come abbiamo visto, il fondotinta per la base trucco non è così essenziale come può sembrare. Ci sono tantissimi altri prodotti che possono sicuramente funzionare aiutare. Tra questi, sicuramente la cipria oppure le BB Cream che aiutano a coprire bene per poi stendere in maniera uniforme gli altri prodotti di trucco.

Prima di passare al trucco vero e proprio, è bene preparare la pelle a una buona skincare. In questo caso si consiglia di optare per dei prodotti che abbiano i giusti nutrienti e che possano così rendere una pelle che sia ben curata e adatta poi per il make up.

Ogni sera è poi fondamentale struccarsi usando prodotti adeguati come per esempio il latte detergente, il tonico. Una doppia detrazione è la base trucco ideale per poi iniziare a truccarsi. Lo scrub da fare a meno una volta a settimana insieme alla maschera viso optando per prodotti che siano illuminanti e anche anti-inquinamento aiuta a preparare la pelle a creare la propria base trucco.

Invece del fondotinta, un ottimo prodotto è sicuramente il primer di cui esistono tantissimi tipi. Infatti si trova sia con senza parabeni ed è adatto per qualsiasi occasione, ma anche per un trucco da tutti i giorni magari per il lavoro. Il correttore, a differenza di ciò che si pensa, non è utile soltanto per coprire i brufoli, ma anche per le macchie discromie. Usate questo prodotto al posto di fondotinta permette di uniformarlo nel modo migliore e ottenere un trucco impeccabile.

Base trucco senza fondotinta: prodotti

Per una buona base trucco si ha a disposizione diversi prodotti di cosmesi e di make up da ordinare su Amazon con offerte e promozioni da non perdere. La classifica stila i tre migliori da scegliere in base al proprio tipo di pelle.

1)Korff cure make up base levigante

Un primer che è l’ideale per stendere il trucco dal momento che va a levigare la pelle e uniformare bene i prodotti di make up. Opacizza le l’incarnato attenuando così le varie imperfezioni. Fornisce una texture vellutata e cremosa ottenendo così un trucco impeccabile che dura anche per diverso tempo.

2) L’Oréal Paris BB Cream

Una BB Cream che permette di cancellare il viso stanco e spento. Ha una coprenza molto leggera quindi particolarmente adatta come base trucco. Si consiglia di applicarla subito dopo una crema idratante in modo da pulire bene la pelle eliminando varie tracce di impurità.

3) Blush liquido Blush liquido in crema leggero

Un blush con una consistenza leggera e molto cremosa indicata per ogni tipo di pelle. Si può usare questo prodotto invece del fondotinta per un trucco per tutti i giorni da stendere in modo uniforme e corretto su tutto il viso.

Oltre a una buona base trucco, ecco i consigli adatti per fissare il make up e farlo durare a lungo.