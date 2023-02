Per riuscire a mantenere il makeup tutto il giorno esistono metodi efficaci che diventano must have: ciprie, spray, primer e prodotti ad hoc

Amate truccarvi, stendere i prodotti sul viso, realizzare makeup elaborati o semplicemente vi piace l’idea di uscire con una base viso uniforme e luminosa? Ottimo, ma avete mai pensato a come potere mantenere il makeup più a lungo? Esistono dei metodi efficaci per fissare al meglio il makeup: scopriamoli insieme.

Come fissare il trucco: consigli e metodi efficaci

Truccarsi richiede tempo, precisione e una grande dose di creatività: la soddisfazione che si prova nel guardare un makeup concluso è impagabile. Come fare, però, se vogliamo mantenere più a lungo il makeup senza rischiare che si perda nel corso della giornata? Esistono diversi metodi per fissare il trucco: scegliendone anche uno soltanto, quindi, la vostra base viso non si scioglierà e non perderà compattezza, ma rimarrà ben salda sulla vostra pelle e vi garantirà una tenuta giornaliera.

Makeup più duraturo grazie al primer: come utilizzarlo?

Vi piace avere una base viso perfetta? Il primer viso è quello che al caso vostro. Oltre a preparare la pelle ai prodotti di makeup come fondotinta, correttore, blush, bronzer etc., il primer viso regalerà al trucco una maggiore durata. Molto spesso si sottovaluta e non se ne dà la giusta importanza, ma il primer è davvero il primo step da seguire se non si vuole ricorrere a ritocchi durante la giornata.

È importante andare a scegliere il primer in base alla tipologia di pelle: ogni pelle necessita di prodotti specifici, quindi l’informazione è sempre al primo posto. Infine, sappiate che esistono anche i primer per occhi e labbra, tutti con la stessa funzione e con lo stesso obiettivo.

Come fisso il makeup una volta fatto? Cipria a gogo, in polvere libera o compatta

Un altro grande alleato quando si tratta di fissaggio del makeup è, senza ombra di dubbio, la cipria. Forse è uno dei prodotti maggiormente utilizzati una volta concluso il makeup, soprattutto dopo la realizzazione della base viso. Una volta steso fondotinta e correttore, dunque, scegliete la cipria più adatta al vostro tipo di pelle. Potete scegliere sia una cipria trasparente (la più gettonata e la più efficace), sia una cipria colorata e le versioni disponibili sono due: compatta o in polvere libera. Una volta scelto il prodotto che più fa per voi, non vi resta che applicarlo sul viso e noterete subito un effetto più levigato e uniforme.

Utilizzare uno spray fissante a fine makeup: un metodo infallibile

Tra i vari prodotti must have per riuscire a fissare il makeup una volta concluso, lo spray fissante è d’obbligo. Se la cipria non è il prodotto che fa per voi, potreste pensare di sperimentare con lo spray fissante, in grado di creare una specie di pellicola di protezione su tutto il viso. Una volta vaporizzato sul viso, vi accorgerete che l’asciugatura sarà immediata e il trucco resisterà tutto il giorno senza particolari problemi.

Altri metodi per fissare il trucco: lacca e acqua termale

Forse non lo avreste mai detto, ma anche la lacca per capelli si rivela un grande alleato in fatto di “fissaggio”. Certo, le dosi da utilizzare devono essere ben dosate e fate sempre molta attenzione agli occhi. Spruzzate la lacca a debita distanza (circa 20cm). Anche se si tratta di un ottimo rimedio, meglio utilizzare la lacca proprio quando siete in difficoltà e non avete nient’altro come fissante.

Diversamente, anche l’acqua termale spray potrebbe essere un grande rimedio: fresca anche in estate, l’acqua termale è utilissima per eliminare l’effetto polveroso e riesce in un paio di secondi a fissare il trucco senza occludere i pori della pelle.

Inutile dire che ad aiutare molto la durata del makeup sono anche i prodotti makeup stessi: sì a ombretti waterproof, mascara waterproof e tutto ciò che è resistente all’acqua e alle alte temperature.