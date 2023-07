Volete realizzare una base trucco effetto lifting immediato? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo proprio come fare per ottenere un risultato perfetto.

Come realizzare una base trucco effetto lifting immediato: consigli per un risultato perfetto

Volete realizzare una base trucco effetto lifting immediato? Bene, siete nel posto giusto. Innanzitutto non è una cosa complicata da fare ma anzi è alla portata di tutte, anche di coloro meno esperte in fatto di make up. La realizzazione è molto facile e non servono nemmeno troppi prodotti. Spesso si sente dire che il trucco invecchi e che il fondotinta appesantisca la pelle segnando le rughe. Questo è un falso mito, il trucco, se utilizzato nel modo corretto può anzi contribuire a rendere la pelle più giovane e più luminosa. Prima di procedere a creare una base trucco effetto lifting, è fondamentale prendersi cura della pelle. L’idratazione è importantissima, fare una skincare ogni giorno aiuta tantissimo nel mantenere la pelle fresca e nel rallentare la comparsa delle rughe. I prodotti da utilizzare sono una crema viso anti rughe e una crema per il contorno occhi, da applicare al mattino e alla sera dopo essersi lavate il viso. Se, prima delle creme, si applica un siero, il risultato sarà ancora più ottimale. Una volta a settimana è altrettanto importante fare una maschera anti rughe, meglio se quello in tessuto. Adesso vediamo insieme come realizzare una base trucco effetto lifting.

Base trucco effetto lifting immediato: come realizzarla?

Come detto in precedenza, la skincare giornaliera è fondamentale per la nostra pelle, anche per far sì che il trucco non appaia troppo pesante. Il trucco effetto lifting è consigliato a tutte coloro che vogliono un viso che appaia più giovane senza dover ricorrere alla chirurgia estetica. Negli ultimi anni sono tantissimi i prodotto e le tecniche che aiutano a non far vedere i segni del tempo. Vediamo adesso insieme come realizzare una base trucco effetto lifting immediato:

Il primer : il primer viso è fondamentale perché permette di far durare il trucco per tutta la giornata. Il consiglio è usarne uno dall’effetto levigante in grado di regalare al viso un aspetto più riposato, minimizzando i poli dilatati e i piccoli segni d’espressione. Importante applicare il primer non solo sul viso ma anche sulla parte frontale del collo.

: il primer viso è fondamentale perché permette di far durare il trucco per tutta la giornata. Il consiglio è usarne uno dall’effetto levigante in grado di regalare al viso un aspetto più riposato, minimizzando i poli dilatati e i piccoli segni d’espressione. Importante applicare il primer non solo sul viso ma anche sulla parte frontale del collo. Il fondotinta : se applicato nel modo giusto il fondotinta è in grado di regalare luminosità alla nostra pelle. Per prima cosa va scelto un fondotinta adatto al colore della nostra pelle e, la quantità applicata sul viso, deve essere molto poca, altrimenti si rischia l’effetto maschera. Usare un pennello per stendere il prodotto.

: se applicato nel modo giusto il fondotinta è in grado di regalare luminosità alla nostra pelle. Per prima cosa va scelto un fondotinta adatto al colore della nostra pelle e, la quantità applicata sul viso, deve essere molto poca, altrimenti si rischia l’effetto maschera. Usare un pennello per stendere il prodotto. Il correttore : fondamentale per nascondere le imperfezioni e le occhiaie, l’importante è sceglierlo di un tono più chiaro rispetto al fondotinta.

: fondamentale per nascondere le imperfezioni e le occhiaie, l’importante è sceglierlo di un tono più chiaro rispetto al fondotinta. La cipria trasparente: non è obbligatoria né necessaria, ma aiuta tanto a fissare il trucco. Il consiglio è applicarla solo se avete la pelle mista e solo nei punti strategici.

Applicando tutti questi elementi nel modo giusto sul viso si ottiene una base trucco effetto lifting immediato.