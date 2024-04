Hai sempre sognato di avere le lentiggini ma la genetica non è stata dalla tua parte? Non temere! Basta seguire i giusti trucchetti: scopriamo insieme come realizzare le lentiggini finte con la matita.

Come fare le lentiggini finte con la matita: 5 trucchetti

Negli ultimi tempi, le lentiggini finte sono diventate uno dei trend più virali nel mondo del beauty. Tanto che sui social l’hashtag #fakefreckles ha raggiunto ben 16mila visualizzazioni. Il loro fascino risiede nell’effetto dolce, fresco e giovanile che donano al viso, facendo sembrare la pelle come se fosse stata baciata dal sole. Inoltre, ti permettono di ottenere un look estivo e luminoso in ogni stagione. Sei curiosa? Allora non perdiamo tempo! Di seguito 5 trucchetti per realizzare delle lentiggini finte con la matita:

Scegli la matita giusta

Prima di iniziare, assicurati di avere a disposizione una matita per gli occhi o per le sopracciglia nella tonalità più adatta al tuo colore naturale. Le matite marroni o color cioccolato spesso funzionano bene per creare un effetto realistico.

Prepara adeguatamente la pelle

Prima di disegnare le lentiggini, assicurati che il viso sia pulito e idratato. Applica un sottile strato di fondotinta e cipria per creare una base uniforme sulla pelle.

Disegna le lentiggini con delicatezza

Per creare lentiggini naturali, usa la matita per fare piccoli puntini sparsi sulle guance e sul naso. Evita di fare linee troppo definite e cerca di variare la dimensione e l’intensità dei puntini per un look più realistico.

Sfuma le lentiggini con il pennello

Dopo aver disegnato le lentiggini, utilizza un pennello da sfumatura per mescolare leggermente con il resto del trucco. Questo passaggio è fondamentale perché ti aiuterà ad ottenere un aspetto più naturale.

Fissa le lentiggini con la cipria trasparente

Infine, applica un velo leggero di cipria trasparente sulle lentiggini per fissare il trucco e garantire una maggiore durata nel corso della giornata. Se necessario, applica anche dello spray fissante per un risultato più duraturo.

Le lentiggini finte con la matita sono un modo semplici e veloce per aggiungere un tocco di originalità al proprio look. Con pochi passaggi e alcuni trucchetti pratici, potrai facilmente ricreare lentiggini naturali e realistiche. Dunque, cosa aspetti? Sperimenta con forme e tonalità per ottenere un look unico e inimitabile!

