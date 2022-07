Come fare le beach waves senza piastra

Le beach waves sono molto amate durante l’estate, perché donano un effetto mosso davvero molto naturale, proprio simile a quello che generalmente si ottiene dopo una giornata di mare, ma più curato. Per farle nel migliore dei modi esiste un trucco a cui nessuno aveva pensato prima.

Le beach waves in estate

L’estate porta una gran voglia di sole, mare e spensieratezza, con un look davvero vivace e leggero nello stesso tempo. Le beach waves sono davvero perfette per regalare un look da perfetta sirena, pieno di spensieratezza e leggerezza. Le donne che non sono naturalmente dotate di capelli mossi avranno sicuramente qualche difficoltà ad ottenere questo effetto così leggiadro come quello che solitamente generano le beach waves.

Sembra un’impresa davvero insormontabile, soprattutto senza utilizzare la piastra e il calore. C’è da tenere conto, però, che durante l’estate, con il caldo soffocante, affrontare uno styling rigoroso potrebbe diventare così stancante da far arrendere anche la più temeraria. Inoltre, se il look è troppo curato, potrebbe perdere quell’effetto naturale e spettinato che regalano le beach waves. Prima di perdere ogni speranza, è bene sottolineare che fortunatamente esiste un trucco segreto che consente di ottenere capelli mossi senza calore e senza piastra.

Lo ha svelato Sam Burnett, proprietario e creative director del salone londinese Hare & Bone, a Refinery29, come riportato da Cosmopolitan.

Come fare le beach waves senza la piastra

Il metodo più semplice per ottenere beach waves perfette senza usare il calore è dedicare alla chioma un po’ di dolcezza e con tante coccole speciali. Per esempio quella di una crema senza risciacquo, che riesca a ripristinare l’idratazione all’interno dei capelli. L’ideale è sicuramente scegliere una formula che renda la chioma più nutrita, disciplinata e leggera. Ovviamente una crema non basta per prendersi cura dei capelli, ma occorrono dei prodotti nutrienti da usare già sotto la doccia, scegliendo formulazioni che siano in grado di detergere in modo molto profondo e preciso il cuoio capelluto. In questo modo le lunghezze saranno molto più morbide, senza rischiare che le radici si appesantiscano troppo. Il giorno successivo si può aggiungere qualche goccia di olio per ravvivare i capelli ed ecco che le beach waves non perderanno il loro meraviglioso effetto spensierato anche senza usare il calore.

Come usare il conditioner leave-in

La tecnica è fondamentale per creare delle perfette beach waves senza calore. Applicare un conditioner leave-in non basta per ottenere un effetto definito e leggero. La tecnica migliore, come suggerito dall’hairstylist, è quella di tamponare i capelli prima di andare a dormire e applicare la crema condizionate successivamente. Deve essere distribuita sulle lunghezze, poi bisogna raccogliere i capelli in una coda, che può essere alta o bassa, e a questo punto dividere la coda in due sezioni e intrecciare i capelli, andando a creare una perfetta rupe braid con le lunghezze. Si tratta di una specie di torchon, che deve essere fissato con un elastico in modo che i capelli rimangano in posa fino alla mattina seguente.