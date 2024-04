Come far ricrescere le unghie in 3 giorni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come far ricrescere le unghie in tre giorni

Per noi donne le unghie sono molto importanti, molte di noi non riescono proprio ad esempio a uscire di casa senza smalto o con unghie rovinate. Le unghie ben curate possono infatti dare quel tocco in più al nostro look. Può capitare spesso però che le unghie si spezzino, sia magari per il freddo ma anche per i prodotti chimici che usiamo. La crescita delle unghie ha i suoi tempi, però, con alcuni accorgimenti, è possibile accelerare il processo e far sì che le nostre unghie possano ricrescere più velocemente. Quindi, in breve, non è possibile fare miracoli per far crescere le unghie dall’oggi al domani, ma appunto si può cercare di velocizzare il processo. Adesso vedremo insieme cosa fare per far ricrescere le unghie più velocemente.

Come far ricrescere le unghie in 3 giorni: consigli efficaci

Come abbiamo appena visto non è possibile fare miracoli, però si può accelerare, con alcuni accorgimenti, la crescita delle unghie. Vediamo insieme adesso cosa fare per far crescere le unghie in modo più veloce:

Manicure : le unghie devono essere ben curate, è infatti importantissimo, almeno una volta a settimana, eseguire una manicure completa, ovvero rimuovere le cuticole, limare le unghie, idratarle e applicare olio o siero.

: le unghie devono essere ben curate, è infatti importantissimo, almeno una volta a settimana, eseguire una manicure completa, ovvero rimuovere le cuticole, limare le unghie, idratarle e applicare olio o siero. Smalto indurente : al fine di far crescere le unghie più velocemente, il consiglio è quello di applicare uno smalto indurente al fine di rinforzarle e proteggerle. La funzione di questi prodotti è infatti quella di evitare che le unghie si rovinino o si spezzino.

: al fine di far crescere le unghie più velocemente, il consiglio è quello di applicare uno smalto indurente al fine di rinforzarle e proteggerle. La funzione di questi prodotti è infatti quella di evitare che le unghie si rovinino o si spezzino. Siero: per idratare e nutrire le nostre unghie, un siero specifico è la scelta ideale.

per idratare e nutrire le nostre unghie, un siero specifico è la scelta ideale. Limare le unghie : anche questa è una cosa fondamentale, le unghie vanno limate in maniera corretta, altrimenti si rischia di rovinarle e aumenta il rischio che si spezzino. Le unghie vanno limate seguendo sempre la stessa direzione.

: anche questa è una cosa fondamentale, le unghie vanno limate in maniera corretta, altrimenti si rischia di rovinarle e aumenta il rischio che si spezzino. Le unghie vanno limate seguendo sempre la stessa direzione. Integratori: in commercio oggi esistono diversi integratori per unghie, utilissimi se le nostre unghie tendono a spezzarsi spesso. Al fine di accelerare la crescita delle unghie il consiglio è optare la biotina o la Vitamina B8.

in commercio oggi esistono diversi integratori per unghie, utilissimi se le nostre unghie tendono a spezzarsi spesso. Al fine di accelerare la crescita delle unghie il consiglio è optare la biotina o la Vitamina B8. Alimentazione: ebbene sì, anche una corretta alimentazione è essenziale non solo per avere delle unghie sane, ma aiuta anche a farle crescere più velocemente. Frutta, verdura a foglia verde, legumi, noci e latticini a basso contenuto di grassi sono tra gli alimenti consigliati, no invece agli zuccheri raffinati.

ebbene sì, anche una corretta alimentazione è essenziale non solo per avere delle unghie sane, ma aiuta anche a farle crescere più velocemente. Frutta, verdura a foglia verde, legumi, noci e latticini a basso contenuto di grassi sono tra gli alimenti consigliati, no invece agli zuccheri raffinati. Acqua: altra cosa essenziale è bere tanta acqua.

altra cosa essenziale è bere tanta acqua. Crema per le mani: prendersi cura delle nostre mani è fondamentale, quindi ogni giorni è bene applicare la crema mani.

prendersi cura delle nostre mani è fondamentale, quindi ogni giorni è bene applicare la crema mani. Guanti protettivi : utilizzare i guanti non solo in inverno per il freddo ma anche ad esempio quando si lavano ad esempio i piatti, per evitare il contatto del detersivo con le unghie.

: utilizzare i guanti non solo in inverno per il freddo ma anche ad esempio quando si lavano ad esempio i piatti, per evitare il contatto del detersivo con le unghie. Stress: evitare il più possibile lo stress.

