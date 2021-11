La tradizione del calendario dell’Avvento per allietare l’attesa del Natale risale ai primi anni del ‘900. Le opzioni di scelta sono le più disparate, dai calendari già fatti a quelli fai da te. Nel caso la vostra scelta ricadesse su questa seconda tipologia, ecco qualche consiglio su come realizzare il calendario dell’Avvento che faccia al caso vostro.

Come costruire un calendario dell’Avvento

La tradizione del calendario dell’Avvento risale ai primi anni del ‘900 quando una mamma, viste le continue richieste del figlio su quando arrivasse il Natale, decise di preparare 24 bustine contenenti dolciumi da consegnare al piccolo nei giorni di dicembre che precedevano il 25. Terminate le bustine sarebbe stato Natale.

Oggi la possibilità di scelta per il calendario dell’Avvento più adatto a noi o alla persona alla quale lo si vuole regalare è molto ampia.

Non è da escludere però, la possibilità di costruire un calendario dell’Avvento fai da te. Anche in questo caso le opzioni sono diverse, se non si ha tanto tempo si può scegliere di comprare un kit già pronto in modo tale da dover solo riempire con quello che si vuole i diversi giorni e il gioco è fatto. Se invece si ha il tempo e la possibilità di costruire qualcosa di più originale ed elaborato si può realizzare qualcosa di completamente homemade.

Di sicuro tra le tante opzioni è quella più dispendiosa a livello di tempo, ma rimane la più soddisfacente; sarete orgogliosi di voi stessi e, certi delle scelte fatte per i regalini, anche dei sorrisi che nasceranno sul volto di parenti e amici all’apertura delle 24 caselle.

Come si costruisce un calendario dell’Avvento partendo da zero? Il calendario dell’Avvento può essere di qualsiasi forma e materiale. Ecco qualche idea originale che può sempre tornare utile.

Calendario dell’Avvento in legno

Un’idea originale è quella di acquistare un struttura in legno con scomparti vuoti e piccole scatoline (in legno o altro materiale) da poter essere inserite all’interno degli scomparti stessi. Queste saranno usate come piccoli cassetti all’interno dei quali verranno inseriti i regalini. Il tutto potrà essere poi decorato a nostro piacimento. Se invece si vuole qualcosa che ricordi maggiormente il Natale è possibile acquistare una struttura in legno a forma di abete natalizio e attaccare ad esso 24 bustine.

Calendario dell’Avvento di carta

Per costruire questo calendario è possibile creare delle scatolette di carta da poter decorare con i soggetti natalizi che più ci piacciono o a forma di casetta per creare un villaggio natalizio. È possibile anche comporre con della carta colorata dei semplici sacchetti numerati dall’uno al ventiquattro, o in alternativa utilizzare degli sticker numerati per chiudere le bustine, e appenderli al muro con spago e mollettine. In alternativa è possibile inserire le bustine in una cesta e quotidianamente si dovrà cercare la busta del giorno corrispondente ed aprirla.

Calendario dell’Avvento in feltro

I calendari dell’Avvento in feltro o pannolenci sono di grande effetto, ma richiedono dimestichezza con ago e filo. Questo tipo di calendario offre la possibilità di avere una struttura della forma che più ci piace. Per creare questo calendario sarà utile disegnare su un cartoncino il modello delle taschine o delle forme necessarie per creare le mostre “caselle”. In questo modo dopo aver riprodotto sul tessuto tutto il necessario e averlo ritagliato, non resterà altro da fare che assemblare le nostre “caselle” nella forma scelta. Dalla più semplice bustina chiudibile da poter incollare ad una struttura che le contenga tutte 24, alla possibilità di ricreare un villaggio natalizio con tanto di chiesa e campanile unendo il panno a forma di casetta.

Calendario con bicchieri-renna o vasetti

Un’altra idea originale è quella di creare un calendario dell’Avvento con bicchieri di plastica o carta, decorandoli con pennarelli dando ad essi le sembianze di renna; in alternativa ai bicchieri, nel caso ne avessimo abbastanza, possono anche essere utilizzati dei vasetti di qualsiasi materiale.

Calendario dell’Avvento con materiale di riciclo

Creare un calendario dell’Avvento con rotoli di carta igienica è una soluzione economica e allo stesso tempo ecologica. Quello che serve sono solo 24 cilindri di cartone e pochi altri strumenti, una volta inseriti i regalini possono essere chiusi con dei cartoncini e possono essere poi incollati tra loro a forma di albero, o ancora, possono essere incartati come se fossero delle caramelle e uniti tra loro.

Quali regalini scegliere

Dopo avervi dato qualche idea sulla costruzione vera e propria del calendario, ecco qualche consiglio sui regalini da poter inserire all’interno delle varie “caselle”. Se si tratta di un calendario per bambini si potranno scegliere: dolciumi e caramelle, sticker decorativi, timbri, disegni da colorare, trasferelli, mollette ed elastici per capelli, macchinine, figurine, mini puzzle, yo-yo, palloncini, formine per biscotti e tanto altro.

Se il calendario è pensato invece per una persona più adulta si potrà decidere di inserire ciò che è più di suo gradimento; dai trucchi all’oggettistica per la casa, candele, foto ricordo, addobbi natalizi senza dimenticare anche in questo caso dolcetti e cioccolatini.