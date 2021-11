Se dicembre è il mese più magico dell’anno, Natale è la festa più attesa da grandi e piccini. Il miglior modo per aumentarne la magia è percorrere le giornate che ci separano dal 25 dicembre, accompagnati dal calendario dell’Avvento più adatto a noi.

Dal beauty all’oggettistica per la casa, dal tè al più classico con il cioccolato, i calendari dell’Avvento disponibili sul mercato sono veramente tanti.

Calendario dell’Avvento Natale 2021

La tradizione del calendario dell’Avvento risale ai primi anni del 1900, quando il tedesco Gerhard Lang decise di rielaborare una piccola consuetudine casalinga di quando era bambino. La mamma di Gherard, infatti, forse stanca di sentire il piccolo che chiedeva insistentemente quanto mancasse al Natale, decise di confezionare 24 pacchettini con biscotti speziati; ne avrebbe poi regalato uno al giorno al bambino a partire dal primo giorno di dicembre, una volta terminati i sacchetti sarebbe stato Natale.

Gherard sviluppò l’idea stampando un cartellone con 24 finestrelle che le mamme avrebbero potuto riempire a loro piacimento.

Nel corso degli ultimi anni la tradizione del calendario dell’Avvento si è diffusa in tutto il mondo e oggi sono tantissime le versioni che è possibile acquistare con i temi più disparati; non soltanto per i più piccoli, ma anche e soprattutto per gli adulti. Se in commercio non c’è il calendario che fa per noi o da regalare ad una persona alla quale si tiene, si può sempre liberare la nostra fantasia con le versioni diy per crearlo da sé.

Se non si ha il tempo di crearlo da zero, vi è eventualmente la possibilità di comprare kit base per calendario dell’Avvento fai da te, che comprende sacchetti, scatoline o altro materiale per realizzare il proprio calendario da riempire con quello che si vuole.

Calendario dell’Avvento beauty

I calendari dell’Avvento beauty, dedicati ai prodotti di bellezza, sono i più gettonati. Sono tanti i brand beauty che propongono calendari dell’Avvento, questi contengono mini size e full size dei loro prodotti make up e skin care. Questo tipo di calendario è un modo ottimo per scoprire e testare tanti prodotti di brand che altrimenti non avremmo mai acquistato e avuto modo di provare.

Tra i marchi più celebri: Sephora, Mac Cosmetics, Essence, Nyx, Kiko, Revolution e tanti altri. Anche tra questi vi è la versione diy che comprende tutto l’occorrente per creare il proprio calendario o da poter regalare ad un’amica o una sorella.

Calendario dell’Avvento goloso

Contenente cioccolatini Lindt o prodotti Kinder o che contenga prodotti come tè, tisane o liquori. Il calendario dell’Avvento di prodotti da gustare è certamente il più famoso e più antico. Se tutti conosciamo il calendario contenente dolci, più particolare è quello che contiene te o tisane, che ogni giorno presenta una miscela diversa da gustare in vista del Natale. Per questo 2021 poi possiamo scegliere anche un calendario da regalare o condividere contenente assaggi di birre e liquori esclusivi.

Calendario dell’Avvento per i più piccoli

Oltre al calendario contenente i cioccolatini o vari dolcetti, per i più piccoli sono disponibili anche dei calendari contenenti giochi come Playmobil o LEGO. Tra i temi disponibili per il calendario Playmobil 2021 c’è anche “Il negozio di giocattoli di Natale”, che rappresenta il quartier generale di Babbo Natale dove vivere in compagnia dei personaggi presenti l’atmosfera magica dei giorni che precedono il Natale. Anche Lego quest’anno ha una novità, il set Lego City dall’atmosfera natalizia.

Calendario dell’Avvento per la casa

Ultimamente sono sempre più numerosi i calendari che contengono candele o oggettistica per la casa. I regali contenuti in ognuna delle caselle permettono di abbellire e profumare gli ambienti che viviamo quotidianamente con oggetti e fragranze che creano la giusta atmosfera in attesa del 25 dicembre. Esempi di marchi che producono calendari dell’avvento di questo tipo sono Westwing e Yankee Candle.