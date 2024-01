Alexa, noto assistente vocale di Amazon, è ormai diventata una presenza comune in molte case. Ma cosa si nasconde dietro questa voce digitale? In questo articolo, scopriamo insieme come capire se ci spia.

Come capire se Alexa ci spia: 5 trucchetti facili e veloci

Alexa è l’assistente virtuale di Amazon, progettato per rispondere alle nostre domande, eseguire comandi vocali e facilitare le attività quotidiane, dal gestire le luci a riprodurre la nostra musica preferita. Ma hai mai pensato a quanto possa sapere Alexa sulla tua vita? Se vuoi capire se ti sta spiando, puoi seguire qualche piccolo trucchetto:

Controlla le luci

Quando dici “Alexa“, le luci sul dispositivo si illuminano. Se noti attivazioni inaspettate, è probabile che l’assistente virtuale stia ascoltando ciò che dici.

Esamina la cronologia vocale Se hai qualche sospetto che ti stia spiando, puoi tranquillamente controllare ciò che ha registrato. Nell’app Alexa, nella sezione delle impostazioni, troverai l’opzione “cronologia vocale” per verificare le registrazioni.

Interrompi l’ascolto Alexa può ascoltare continuamente con il comando “Alexa“. Puoi disattivare temporaneamente questa funzione nelle impostazioni della privacy.

Verifica le autorizzazioni delle app Se hai abilitato skill o app di terze parti, potrebbero accedere ad informazioni personali. Rivedi le autorizzazioni per garantire un maggiore controllo sulla tua privacy.

Richiedi trasparenza Alexa offre la possibilità di chiedere “Perché hai fatto questo?” dopo un comando. Utilizza questa opzione se desideri comprendere meglio l’interazione del tuo assistente vocale.

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ci spia? Ecco tutta la verità

Inoltre, recenti indagini hanno rivelato che dietro Alexa c’è un gruppo di persone che ascolta le registrazioni delle conversazioni tra gli utenti e l’assistente vocale. Ma perché fanno questo? L’obiettivo non è spiare, bensì migliorare il sistema di riconoscimento. Gli addetti all’ascolto correggono gli errori nel software, assicurandosi che l’assistente vocale risponda al meglio alle tue richieste. Ma la principale preoccupazione degli utenti è la privacy. Amazon assicura che le registrazioni non sono collegate ai dati personali e che la privacy degli utenti è una priorità. Difatti, è importante sottolineare che Alexa non ascolta costantemente. Si “sveglia” solo quando sente la parola di attivazione. Tuttavia, c’è il rischio di attivazioni accidentali, ad esempio quando un personaggio di una serie tv pronuncia il nome “Alexa“. Una volta attivata, poi, potrebbe anche registrare conversazioni che dovrebbero rimanere private. Amazon afferma che tali registrazioni sono marcate come dati critici e non subiscono ulteriori elaborazioni. Cosa dice Alexa riguardo a questo? Se chiedete al vostro assistente vocale se sta spiando risponderà di no e che trasmette l’audio ad Amazon solo durante l’attivazione. E’ fondamentale trovare un equilibrio tra la sua utilità e la nostra sicurezza. Con attenzione e consapevolezza, possiamo sfruttare al meglio le capacità dell’assistente vocale senza compromettere la nostra privacy.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Bohemian Rhapsody: testo e significato nascosto della canzone | DonneMagazine.it

Faccende domestiche, 9 uomini su 10 se ne occupano | DonneMagazine.it