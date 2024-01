Gli uomini si occupano delle faccende domestiche? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Faccende domestiche, 9 uomini su 10 se ne occupano

Secondo il report State of the World’s Father 2023, ovvero un’indagine svolta in 17 Paesi diversi su un campione di circa 12mila persone, 9 uomini su 10 si sentono responsabili delle faccende domestiche quanto le donne. Ci sono però dei motivi che frenano gli stessi uomini nel loro impegno nel fare i mestieri in casa. Vediamo insieme qual è il motivo principale per cui gli uomini si sentono frenati:

Il salario: a causa della differenza di salario che c’è spesso tra uomini e donne, infatti lo stipendio degli uomini è anche cinque volte quello della donna, per quello, in una famiglia, si tende a puntare sul lavoro dell’uomo, e per questo motivo, nel loro tempo libero, solo il 19% degli uomini decide di occuparsi delle faccende domestiche. Negli ultimi tempi però la mentalità sta cambiando, infatti il 53% di coloro che sono stati intervistati è convinto che la parità di genere porterà numerosi vantaggi, tanto che il 94% ritiene che uomini e donne debbano godere degli stessi diritti e l’80% è convinto che i figli maschi devono imparare a fare i lavoro domestici. C’è da sottolineare che secondo i risultati del report, al giorno d’oggi sono di più gli uomini a cucinare rispetto alle donne, proprio perché è “passato di moda” il concetto che il compito dell’uomo sia solamente quello di portare a casa lo stipendio. Queste le parole di Vittorio Vaccaro, conduttore ed esperto di tematiche riguardanti la famiglia: “i risultati del report confermano come la società di oggi abbia bisogno di un uomo che sia sempre più responsive, vale a dire in grado di affrontare situazioni differenti tra lavoro e casa. Finalmente stiamo uscendo dalla visione dell’uomo che deve pensare solo a portare a casa i soldi, lasciando alla donna i compiti domestici. Un cambiamento che in Italia parte dalla cucina, visto che secondo il report A Global Analysis of Cooking Around The World, il nostro Paese è l’unico al mondo dove gli uomini cucinano più delle donne. Il divario è di solo 0,4 pasti in più cucinati dagli uomini a settimana, ma rappresentano una svolta. Un’inversione di tendenza iniziata durante la pandemia e che è proseguita anche con il ritorno alla vita di sempre fino ad arrivare al sorpasso.” Prendersi cura dei figli: 9 uomini su 10 amano farlo

Secondo il report, per 9 uomini su 10 prendersi cura dei propri figli è tra le cose più belle al mondo. Se un tempo era più la mamma che si occupava dei figli, adesso si va sempre di più verso un parità di responsabilità, sono tanti gli uomini che si prendono cura dei propri figli, proprio come fa una mamma. Questo è sicuramente benefico per tutta la famiglia. Inoltre è venuto fuori che sia gli uomini che le donne rinuncerebbero volentieri a opportunità di carriera per poter passare più tempo con i rispettivi figli.

