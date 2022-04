Tendenza sopracciglia: come avere le brushy brows

Son tornate di moda le brushy brows, le sopracciglia folte e spettinate, tutte al naturale. Amatissime dalle star e dalle celebrità che le sfoggiano sui loro post di Instagram. Ma vediamo come avere le brushy brows!

Brushy brows

Dopo anni in cui le donne hanno sempre cercato la forma perfetta, sottoponendosi a cerette o utilizzando le pinzette fino ad avere delle sopracciglia sottilissime, tornano le Brushy brows, le sopracciglia folte e spettinate.

Queste sopracciglia incorniciano il viso e mettono in evidenza l’occhio. Questo tipo di sopracciglia è ideale per chi ce l’ha già folte mentre per chi ha delle sopracciglia sottili deve aspettare un po’ di tempo per riuscire ad avere questo look naturale e genuino.

Come avere le brushy brows

Innanzitutto per avere delle sopracciglia folte e spettinate avrete bisogno di uno scovolino, con cui pettinare le sopracciglia, poi il prodotto che meglio preferite e più si adatta a voi ed infine un gel trasparente per fissare le sopracciglia.

Ecco come realizzare le sopracciglia brushy brows:

Pettinare le sopracciglia verso l’altro in modo tale da definire l’arco e mettere in primo piano l’occhio. Per avere uno sguardo magnetico basta utilizzare il correttore verso l’interno e rendere la zona ancora più luminosa.

A questo punto si può procedere per infoltire maggiormente le sopracciglia attraverso i prodotti che più preferisci come matita, polvere, ombretti ad hoc o ancora mascara. Se sei alle prime armi puoi utilizzare il pennello angolato , basta pressare un po' per avere il colore.

Se sei alle prime armi puoi utilizzare il , basta pressare un po’ per avere il colore. Infine pettina verso l’alto e fissa le sopracciglia attraverso un gel trasparente, che consentirà di tenerle perfette, disciplinate e luminosissime.

Per chi invece, non ha delle sopracciglia folte naturali, un’altra tecnica che permette di riempire le sopracciglia è la laminazione o microblading, un trucco permanente che però nel corso del tempo tende a sbiadirsi e necessita di diversi ritocchi periodici. Se invece, si vuole optare per rimedi naturali, esistono diversi prodotti che favoriscono la ricrescita delle sopracciglia. Ci sono davvero tanti rimedi naturali, eccone alcuni: