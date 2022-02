Sopracciglia, nostra croce e delizia! Negli anni ’90 andavano di moda finissime, quasi impercettibili – quante vittime della pinzetta ci sono qui? – oggi invece, scorrendo sulle home dei social network più famosi, si può notare che ad andare per la maggiore siano quelle folte, piene, ben pettinate e con una forma ben disegnata.

L’ultima tendenza in fatto di sopracciglia entra in gioco proprio in questo ultimo caso. Scopriamo cos’è l’eyebrow mapping. Ve lo assicuriamo, rimarrete sorprese da quanto, la giusta forma delle sopracciglia, possa aiutare a valorizzare il vostro viso. Provare per credere! Dopo tutto, anche le nostre sopracciglia meritano la giusta attenzione.

Cos’è l’eyebrow mapping

Ma in cosa consiste questa tecnica? Eyebrow mapping si traduce in italiano letteralmente con “mappatura delle sopracciglia”.

Un termine che, come succede con la mappatura dei nei o la mappatura dei brufoli, richiama un vero e proprio studio.

In questo caso si tratta dello studio di lunghezze, inclinazione e simmetrie in base alle proporzioni del volto su cui si andrà ad intervenire, per stabilire quale forma sia quella ideale. La tecnica si basa anche su quello che viene chiamato “rapporto aureo”, ovvero il rapporto matematico di 1,618 a 1, che rappresenterebbe l’armonia visiva.

Come funziona l’eyebrow mapping

Per capire quale sia la forma più adatta al viso che verrà sottoposto all’eyebrow mapping bisognerà tracciare dei punti di riferimento con una semplice matita per il make up, di quelle che basterà cancellare con un po’ di struccante o un filo apposito, e verranno presi in considerazione il naso, gli occhi, l’attaccatura e gli angoli delle stesse sopracciglia.

Vi siete incuriosite e vorreste provare anche voi l’eyebrow mapping? Non vi resta allora che affidarvi alle mani esperte di un estetista specializzato!

A chi è utile

L’eyebrow mapping è molto utile a chiunque voglia sistemare le proprie sopracciglia una volta per tutte, scoprendo quale sia la forma più adatta al proprio viso. Se l’obiettivo però è quello di avere le stesse sopracciglia della vostra attrice, cantante o influencer preferita ci dispiace deludervi: non è detto infatti che quelle sopracciglia siano adatte alla forma del vostro viso.

In modo particolare, comunque, l’eyebrow mapping è particolarmente indicato per chi ha bisogno di riempire i vuoti nelle sopracciglia e per chi, a causa dell’utilizzo matto e sconsiderato della pinzetta, è andata a modificare in modo innaturale le proprie sopracciglia.

Gli errori da non ripetere

Vi sconsigliamo comunque di cimentarvi nell’eyebrow mapping da sole. A proposito di azioni sconsigliate, inoltre, se volete riacquistare la vostra forma delle sopracciglia dopo anni di spinzettamento sconsiderato, vi consigliamo di lasciarle stare almeno per un po’ e di andare ad eliminare solo quelle “in eccesso” fuori da quella che è la forma delle vostre sopracciglia.

Vi sconsigliamo anche la ceretta, soprattutto quella fai da te, primo perché da sole rischiate di fare danni, secondo perché lo strappo causato dalla ceretta è sicuramente un buon modo per accentuare eventuali rughe attorno alla zona degli occhi, notoriamente molto delicata.