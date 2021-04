C’è chi ama i capelli corti corti, chi lunghi lunghi e chi invece una via di mezzo. Ma c’è anche chi ci mette troppo a farli crescere. Sono tanti i fattori che possono incidere sul problema, ma più semplicemente a volte è a causa di capelli rovinati o troppo sfibrati (ecco come infoltirli in modo naturale).

Vediamo qui di seguito i consigli e i trucchi su come allungare i capelli velocemente.

Come allungare i capelli velocemente

I rimedi e le soluzioni per far crescere più velocemente i capelli in modo naturale sono diversi. Scegliete quelli che più si adattano alle vostre esigenze, evitando però di stressare troppo la vostra chioma, perché finereste con ottenere l’esatto contrario. Oltre alle possibilità che vedremo qui di seguito fra poco, esistono diverse pastiglie omeopatiche per la crescita e il rinforzo del cuoio capelluto e si possono acquistare in farmacia.

Utilizzare l’aloe

Almeno una volta a settimana, è consigliabile utilizzare l’aloe al posto dello shampoo. Grazie infatti alle sue proprietà antiossidanti e minerali, nutre in profondità il capello, frenando i radicali liberi e favorendo una crescita più sana e forte. Un buon consiglio è quello di lasciare agire il gel contenuto nella foglia dell’aloe per una notte intera.

Non fare acconciature strette

Le acconciature troppo strette tendono a spezzare i capelli non permettendo così a questi di crescere in maniera naturale.

Spazzolare i capelli 3 volte al dì

Potrebbe sembrare uno scherzo, ma è proprio vero: spazzolare i capelli almeno tre volte al giorno aiuta a farli allungare più velocemente, rendendoli sempre morbidi e setosi.

Risciacquare con acqua fredda

Il risciacquo con l’acqua fredda è utile da fare dopo il classico shampoo e balsamo perché aiuta a richiudere le cuticole che trattengono l’idratazione.

Spuntare ogni tanto

Per avere capelli forti e sani, un buon consiglio è quello di spuntarli ogni due mesi. La spuntatina infatti permette di farli crescere più velocemente e di fortificarli.

Usare l’aceto di mele

Infine, aggiungere circa 15 ml di aceto di mele allo shampoo aiuta a ristabilire il normale ph dei capelli e a farli crescere così più rapidamente.