Come abbinare la salopette nera: idee e outfit

La salopette è uno di quei capi che non passa mai di moda, soprattutto per la sua versatilità, è perfetta da indossare per le stagioni a venire, ovvero primavera ed estate. Vediamo, all’interno di questo articolo, cosa si può abbinare a una salopette nera.

La salopette: cos’è

La salopette è un capo di abbigliamento unisex. La sua nascita risale all’Ottocento, grazie a Levi Strauss, che pensò a un indumento che fosse comodo per i lavoratori, infatti all’epoca la salopette veniva usata principalmente dagli operai, perché pratica, comoda e resistente. Si trattava di un indumento in denim, formato da pantaloni con pettorina e bretelle. Dagli anni ’60 in poi questo capo ebbe un vero e proprio boom, era indossato da uomini, donne e bambini. Fece anche la sua comparsa sulle passerelle e, negli anni ’70, la salopette era ormai disponibile in diversi modelli, a zampa di elefante, skinny, short e a gonna. Anche per quanto riguarda le pettorine cominciarono a esserci sul mercato pettorine di diverso tipo, da quelle classiche a quelle scollate, fino ad arrivare a quelle aderenti con, inoltre, bretelle di spessore differente. Al giorno d’oggi troviamo tanti modelli di salopette in tanti tessuti diversi, c’è anche la salopette come tuta da sci.

Salopette nera: abbinamenti e consigli

Al giorno d’oggi la salopette la troviamo disponibile in tanti colori diversi oltre che in tanti differenti modelli. Oggi però ci concentriamo sulla salopette nera, se già ne possedete una, o se siete in procinto di acquistarla, ecco per voi alcuni consigli su come abbinare questo particolare e affascinante indumento.