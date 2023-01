I pantaloni a sigaretta sono un capo d’abbigliamento evergreen che riesce ad adattarsi perfettamente a ogni tipo di silhouette. Stretti e dritti, i pantaloni a sigaretta arrivano da star mondiali come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn: basta come motivazione per amarli?

Come abbinare i pantaloni a sigaretta: alcuni consigli utili

Diventati tendenza assoluta negli anni 50 e 60, i pantaloni a sigaretta non hanno mai perso il loro fascino. Il modello in questione è dritto e stretto e si adatta a tutte le tipologie di fisico, valorizzandone le forme e le linee.

Tendenzialmente i pantaloni a sigaretta si caratterizzano per la loro elasticità, che offre comodità nei movimenti e assicura un’ottima vestibilità. Spesso sono a vita alta e rimangono particolarmente aderenti al ginocchio, offrendo quell’effetto pushup sul lato B che spesso si ricerca.

Sebbene si possano trovare modelli con bottoni e cerniera, il pantalone a sigaretta è piaciuto proprio per la sua elasticità e assenza di bottoni: elastico in vita e il gioco è fatto.

Abbinare questa tipologia di pantaloni non è poi così difficile; la cosa fondamentale è sempre e solo una: riuscire a trovare capi di abbigliamento che si sposino con le linee del corpo in modo tale da valorizzarne i punti top e nascondere, eventualmente, qualche “imperfezione”.

Sicuramente le scarpe sono un bel quesito quando si tratta di pantaloni a sigaretta: che scarpe abbinare, dunque? In realtà le soluzioni sono diverse. Essendo un modello particolarmente versatile e adattabile a ogni tipologia di outfit e situazione, i pantaloni a sigaretta stanno bene con la maggior parte delle scarpe. Sì a scarpe da ginnastica (più basse sono, più metterete in risalto le caviglie), sì a tacchi a spillo o a sandali con tacco, prontissimi a farvi risultare immediatamente più slanciate. È un sì anche per gli stivaletti con tacco alto o, eventualmente, un bel paio di sneakers con plateau (dette anche scarpe stile bottino). Infine, ma non per importanza, il mocassino: la combinazione dei due capi è sempre perfetta.

Per quanto riguarda il resto dell’outfit, avete la possibilità di sperimentare con gli abbinamenti. Il blazer è sempre ben accetto, così come le camicie e le camicette di ogni tipo, magari tenute sotto la vita del pantalone e lasciate un po’ sblusate, per un effetto sì elegante, ma anche fresco. L’oversize è sempre ben accetto, in quanto si sposa perfettamente con il contrasto dell’aderenza del pantalone. Anche le t-shirt sono un’ottima soluzione: pantaloni a sigaretta, t-shirt, blazer oversize lasciato aperto e ai piedi un paio di sneakers o un paio di stivaletti con tacco. In questo modo avrete un look tra il formale e lo sportivo, perfetto per un contesto sia da ufficio, sia, eventualmente, da aperitivo.

Pantaloni a sigaretta: quali capi evitare

Se da una parte i pantaloni a sigaretta godono di una grande versatilità in fatto di abbinamenti, dall’altra parte è bene tenere presente che sono diversi i capi che non si sposano bene con tale capo di abbigliamento.

Anzitutto, considerando la lunghezza del pantalone, è consigliabile evitare di indossare scarpe che vanno a coprire parte dei pantaloni. No agli stivali alti o a metà polpaccio. Per non appesantire l’outfit e la figura, infine, è bene evitare di coprire i fianchi con maglie troppo lunghe: sì ai blazer oversize, ma sotto sempre qualcosa di aderente o tenuto dentro i pantaloni.

Provate a sperimentare e valorizzate la vostra splendida silhouette: i pantaloni a sigaretta non vi deluderanno.