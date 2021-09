Collant autunnali : i trend e colori della stagione

Con i primi freddi che arrivano e la stagione autunnale che è ormai alle porte, è bene cominciare a coprirsi. Per farlo, è utile non solo indossare capi adatti al periodo, come magari pantaloni, ma anche i collant autunnali che sono un accessorio molto seducente e sensuale proposto in tantissime declinazioni come vogliono le tendenze. Vediamo quali sono e le offerte online.

Collant autunnali

Inizialmente sono stati identificati come un accessorio che portavano le donne insieme alla gonna per ripararsi dal freddo e dalle temperature che si abbassavano. Con il passare del tempo, i collant autunnali sono diventati un accessorio che fa la differenza al punto da determinare anche il proprio outfit. Scegliere quello giusto non è così semplice, considerando anche i vari modelli in circolazione.

Bisogna che aderisca molto bene al corpo senza essere scomodo o troppo stretto, ma deve cadere morbidamente lungo le linee del fisico. Si può anche optare per dei collant senza cuciture che sono particolarmente indicati dal momento che non segnano e abbracciano le forme dando una piacevole sensazione di benessere e di comfort.

Coprenti, trasparenti e velati sono molto amati dalle donne e accendono le fantasie del sesso maschile. Audaci e molto seducenti, permettono anche di stabilire il successo di un look rispetto a un altro anche grazie ad alcuni dettagli e particolari che li contraddistinguono da altri modelli in circolazione. Bisogna sceglierli con estrema cura in modo da non sbagliare assolutamente dal punto di vista stilistico.

Sono un accessorio moda perfetto per la stagione autunnale. Inoltre, il loro intento non è più quello di coprire le gambe proteggendole dal freddo, ma donano un tocco diverso e un look intrigante e sensuale a coloro che decidono di indossare i collant autunnali. A fantasia, monocromatiche, sono vari i modelli e ognuno di grande qualità in modo da sceglierlo anche a seconda dell’abito o gonna che si intende indossare.

Collant autunnali: trend

Velati, coprenti, traforati, a varie fantasie o stampe geometriche, sono i collant autunnali che si trovano in commercio impreziositi da tantissimi dettagli e particolari, come sono proposti dalle tendenze per la stagione in arrivo. Per la stagione autunnale, si trovano in tantissime versioni in modo da scegliere quella più adatta a ognuno.

Le tendenze propongono collant autunnali coprenti oppure impalpabili che si contraddistinguono anche per giochi di cristalli o cuciture intricate. Alcuni dei must have per la stagione autunnale sono nella versione monogram con il logo all over che si trova su tutta la superficie oppure vi è anche una tipologia in cachemire e seta che si fondono in unico accessorio. Si trovano anche in colori quali il rosso, giallo o verde in modo da creare un contrasto con l’outtfit.

I collant autunnali a rete sono un must e un capo imprescindibile da avere nel cassetto. Molto sensuali e audaci, oltre a essere leggeri ed elastici. Si trovano anche nella versione a pois dalle nuance delicate. Le tendenze li propongono anche nella versione in pizzo che disegna sulla pelle delle forme molto sinuose.

Calzedonia, uno dei marchi maggiormente noti per quanto riguarda i collant autunnali e altri capi del genere, li propone nella versione a rete, aperti, con vari tipi di cristalli per un look classico ed elegante al tempo stesso. I collant con la doppia C simbolo del marchio di Chanel sono diventati virali in poco tempo attirando l’attenzione di tantissime celebrities e influencer.

Collant autunnali Amazon

Per chi sta cercando un paio di collant autunnali, l’e-commerce di Amazon li propone in tantissimi modelli e colori approfittando di sconti e promozioni imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui vi è una descrizione dei tre migliori articoli tra quelli maggiormente apprezzati e anche scontati del noto sito online.

1)Scholl Ligt legs collant

Un paio di collant a compressione graduata da 60 denari del noto marchio Scholl di colore nero. Sono coprenti e opachi che sfruttano la tecnologia Scholl Fibre Firm. Sono a compressione graduata permettendo di riattivare la microcircolazione e alleviare le gambe stanche. Sono traspiranti con filo elastico che dona una ottima forma e definizione. In vendita con il 26% di sconto e un prodotto Amazon’s Choice. Disponibili nella taglia S, L e XL.

2)Tiggerrosa calzini casual

Sono una confezione di due paia di calze autunnali molto sexy e audaci in pizzo realizzate in nylon e cotone. Sono ultralisce e resistenti. Sono indicate per pelli sensibili o allergiche. Le cuciture sono perfette e disponibili nel colore nero. Si adattano molto bene a un abito o una gonna.

3)GFDFD Collant autunnali donna collant

Sono delle calze femminili disponibili nei colori nero, grigio, blu e anche rosso vino. Si adattano molto bene a pantaloncini e gonne. Resistenti e durevoli. Una calza perfetta anche per la stagione invernale in quanto tiene caldo e protegge dal freddo.

