Club 27: tutti i personaggi famosi morti a 27 anni

Il club 27 è fatale: sono tanti infatti, i personaggi famosi, anche molto amati, ad essere morti a questa età. Se volete saperne di più e magari conoscerli tutti, allora questo è l’articolo giusto per voi!

Facciamo chiarezza e scopriamo di più sul club tristemente famoso.

Il mistero del “Club 27”: Amy Winehouse e gli artisti scomparsi a 27 anni

Il 23 luglio 2011, la cantautrice britannica ha subito uno shock noto come “stop and go” che le è stato fatale.

Che cosa hanno in comune Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse? Sono stati tutti grandi talenti della musica che sono morti prematuramente all’età di 27 anni. E non sono gli unici.

In realtà, ci sono molti artisti deceduti a questa età, tanto che i media inglesi hanno coniato la definizione “Club 27”. Questa si unisce alla “Maledizione del J27”, un gruppo ancora più ristretto di celebrità della musica che, oltre ad essere scomparse a 27 anni, hanno anche in comune la lettera J come iniziale del nome o del cognome. Ma che cosa li ha uccisi? Droghe, incidenti stradali, depressione, abuso di alcol… lo stile di vita rock n ‘roll è notoriamente rischioso.

Il celebre Jimi Hendrix

Il celebre Jimi Hendrix è un musicista rinomato che ha lasciato un segno indelebile nell’industria musicale. Il suo approccio innovativo alla chitarra e alla creazione di nuovi suoni è stato di ispirazione per innumerevoli musicisti nel corso degli anni. La sua influenza si sente ancora oggi ed è ricordato come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.

Jimi Hendrix, uno dei pionieri della chitarra elettrica, è stato trovato senza conoscenza nell’appartamento della sua ragazza e ricoverato in un ospedale nelle vicinanze. Il 18 settembre 1970 fu dichiarato morto. Il coroner concluse che Hendrix morì soffocato dal suo vomito a causa di un’eccessiva assunzione di barbiturici. Aveva 27 anni al momento della morte, lo stesso destino di John “Bonzo” Bonham, batterista dei Led Zeppelin.

Brian Jones, ex Rolling Stones.

Molte persone si chiesero se la morte del fondatore dei Rolling Stones, Brian Jones, il 3 luglio 1969, fosse un incidente o un omicidio.

L’artista fu rinvenuto privo di vita in fondo alla sua piscina. L’esame autoptico rivelò che, anni di consumo di droghe e di abuso di alcol, avevano gravemente danneggiato il suo cuore e il fegato.

Il medico legale concluse che la causa della morte fu un “incidente”.

In breve tempo, si scatenò una polemica.

Molti pensavano che la morte di Jones fosse sospetta e che fosse stato ucciso.

La rinomata artista Janis Joplin è celebre per la sua musica.

Durante gli Anni 60, Janis Joplin rappresentava lo spirito libero. Tuttavia, come accaduto per molti dei suoi coetanei, la linea tra innocente divertimento e dipendenza pericolosa si dimostrò troppo labile. Il 4 ottobre del 1970, soltanto sedici giorni dopo la scomparsa di Jimi Hendrix, Joplin morì a causa di un’overdose di eroina in una camera d’albergo di Hollywood. Fu John Cooke, responsabile della sua band, a scoprire il suo corpo. Cooke supponeva che lo spacciatore di Joplin avesse venduto una dose di eroina dall’eccesiva potenza, e dichiara che molti altri suoi clienti persero la vita nella stessa settimana.

La cantante dei Gits, MIA ZAPATA

La ragazza era molto amata nella scena musicale di Seattle. Era famosa per le sue canzoni appassionate ed emotive e per la sua voce soul. La sua prematura scomparsa nel 1993 ha lasciato un grande vuoto nella comunità musicale di Seattle.

Il 7 luglio del 1993, mentre stava passeggiando per le strade di Seattle, Zapata fu aggredita da Jesus Mezquia, un uomo con una storia di violenza contro le donne. Egli la picchiò, le impose una violenza sessuale ed infine la strangolò.

Dieci anni dopo, le autorità riuscirono a identificarlo grazie al DNA . Nel 2004 Mezquia è stato condannato a 36 anni di reclusione.

Jim Morrison, della band The Doors

Molto famoso per i suoi testi profondi e stimolanti, le sue performance accattivanti e il suo stile vocale iconico. La sua influenza sulla musica, sulla cultura e sulle arti è stata vasta e duratura.

Il leader dei The Doors è stato trovato senza vita a causa di un infarto nella vasca da bagno dell’appartamento parigino che divideva con la sua fidanzata, Pamela Courson.

Non è stata condotta alcuna autopsia, facendo sorgere numerosi dubbi sulla vera causa della sua morte.

La Courson ha testimoniato che Morrison aveva scambiato l’eroina per cocaina (un tragico errore menzionato da Quentin Tarantino in Pulp Fiction).

Morì il 3 luglio 1971.

Kurt Cobain, il famoso musicista della band Nirvana

Kurt Cobain diventò il manifesto degli Anni 90.

Le sue melodie e testi descrivevano l’apatia, l’angoscia e la depressione di quella generazione, portando il grunge a un successo mondiale e consacrando i Nirvana tra le star.

Purtroppo, quel successo ebbe un prezzo fatale per Cobain.

Soffriva di depressione grave, dipendenza da eroina e, il 5 aprile 1994, decise di togliersi la vita con un fucile da caccia.

La sua morte diede origine alla prima discussione sui musicisti che morirono all’età di 27 anni, generando il cosiddetto “Club 27”, dalle parole della madre di Cobain: “Ora [Kurt] è andato e si è unito a quel stupido club. Gli avevo detto di non unirsi a quel stupido club”.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Laura La Divina, la Tiktoker transgender scomparsa: l’appello a Chi l’ha visto

Barbara De Rossi si è sposata: il matrimonio con Simone Fratini a Montevarchi