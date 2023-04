Incoronazione Re Carlo III: la lista degli invitati

Il Regno Unito si prepara per l’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra. La cerimonia è prevista per il prossimo 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, a Londra. Membri della famiglia reale, capi di stato e reali stranieri, scopriamo insieme tutti gli invitati.

I membri della famiglia reale insieme per Re Carlo III

Immancabili i membri della famiglia reale: William e Kate, il principe e la principessa del Galles, Anna, principessa reale, Edoardo, duca di Edimburgo e il principe Andrew, il duca di York. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, arriva la conferma: all’incoronazione di Re Carlo III ci sarà anche Harry. Tuttavia, il principe non sarà accompagnato da sua moglie. Meghan Markle infatti rimarrà a casa per il quarto compleanno del figlio Archie. La principessa Beatrice e la principessa Eugenie, parteciperanno come nona e undicesima in linea di successione al trono. Il principe George invece, secondo in linea di successione al trono, sarà uno dei numerosi “paggi d’onore”. I nipoti della regina consorte, Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e Arthur Elliot, assumeranno lo stesso ruolo e faranno parte della processione.

Tutti i reali stranieri presenti all’incoronazione

Re Carlo III ha inserito nella lista degli invitati all’incoronazione numerosi rappresentanti di case reali straniere.

«Per secoli, le convenzioni hanno imposto che nessun’altra testa coronata fosse presente all’incoronazione di un monarca britannico, perché la cerimonia sacra è intesa come uno scambio intimo fra il monarca e il suo popolo al cospetto di Dio», ha infatti rivelato il “Mail On Sunday“.

«Ma nell’ambito del suo piano per aggiornare la cerimonia, re Carlo ha deciso di abbandonare la tradizione vecchia nove secoli invitando i suoi amici coronati, tra cui reali europei e sovrani di Stati arabi».

Il principe Alberto di Monaco è stato il primo membro di una famiglia reale straniera a confermare la propria presenza all’incoronazione di re Carlo III. Si prevede che ad accompagnarlo ci sarà la principessa Charlène. Mentre a rappresentare l’imperatore Naruhito troveremo il principe e la principessa della Corona del Giappone. Assente la regina Margherita II di Danimarca, che di recente ha subito un intervento alla schiena. Al suo posto ci saranno Federico di Danimarca e Mary Donaldson, principe e principessa della Corona danese.

I leader mondiali all’incoronazione di Re Carlo III

Anche i leader mondiali si uniscono per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III. Ci sarà il primo ministro inglese Rishi Sunak, gli ex primi ministri del Regno Unito Liz Truss e Tony Blair e il nuovo primo ministro della Scozia Humza Yousaf. Presenti poi il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente polacco Andrzej Duda e Anthony Albanese, il primo ministro australiano, così come il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos. Assente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che sarà rappresentato dalla moglie Jill Biden. Presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, leader religiosi e i rappresentanti di tutto il Commonwealth. Ma non è finita qua. Re Carlo e Camilla hanno anche invitato alla cerimonia 850 cittadini che si sono distinti per le loro azioni di beneficenza nel Paese.