Chi è Clementino: album, fidanzata, età, canzoni

Vincitore di numerose sfide freestyle, Clementino ha dimostrato il suo talento nel mondo del rap. Scopriamo il suo percorso musicale fino al grande successo raggiunto.

Chi è Clementino

Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro, nasce ad Avellino il 21 dicembre 1982 ed è un rapper italiano.

Dopo un’infanzia passata tra Nola e Cimitile si inserisce nell’ambiente hip hop napoletano entrando a far parte della Trema Crew a soli 14 anni. Dopo il progetto con loro, seguito da quello con i TCK, il giovane prende dimestichezza con il freestyle facendosi riconoscere a livello nazionale con numerosi premi.

Batte infatti anche Ensi nel 2006 alla 2theBeat, che diventerà anch’egli molto noto nel mondo del rap.

Inizia poi a collaborare con numerosi artisti ottenendo anche un contratto alla Lynx Records per incidere il suo primo album da solista: Napolimanicomio. Promuove il disco in oltre 200 date in giro per l’Italia facendosi conoscere su tuttto il territorio.

Chi è Clementino: esordio nella musica

Nel 2011 esce poi il suo secondo album, “I.E.N.A”, scelto in realtà come acronimo di “Io e nessun altro” conla volontà di creare un doppio significato. Il nome “Iena” è infatti anche usato per definire il suo alter ego, che si sente rappresentato dal noto animale. Nel corso degli anni successivi collabora con artisti celebri come Fabri Fibra con cui realizza l’album “Non è gratis” sotto il nome di Rapstar, pseudonimo scelto per identificare il duo.

Non mancano anche featuring con artisti come Dope One e O’Luwonf nell’album “Armageddon”. Nel 2013 pubblica poi un altro album in studio dal nome “Mea culpa” dove collabora nuovamente con Fabri Fibra, ma anche Marracash e Jovanotti che lo porta con sè in tour per aprire i suoi concerti.

Chi è Clementino: successi e traguardi

Il successo dell’artista cresce ogni giorno di più al punto di essere invitato a eventi di grande rilevanza nel mondo della musica italiana, come il Concerto del Primo Maggio. Inoltre viene scelto da numerosi artisti per collaborazioni a singoli tra cui “Drama” realizzata insieme a Gemitaiz&MadMan.

Nel 2015 esce un nuovo album, “Miracolo!” realizzato insieme a numerosi nomi del panorama rap ottendendo grande successo. Partecipa l’anno successivo al Festival di Sanremo con il brano “Quando sono lontano” ottenendo il settimo posto. Ripete l’esperienza anche nel 2017 partecipando con la canzone “Ragazzi fuori”.