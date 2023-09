Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Claudio Roma, nuovo volto della casa del GF

Lunedì scorso, 11 settembre 2023, è partita ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno vede come concorrenti sia personaggi noti sia sconosciuti. Tra quest’ultimi abbiamo Claudio Roma. Nato in Riviera Romagnola, Claudio Roma ha 34 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Non abbiamo molte notizie sulla sua famiglia, queste le sue parole durante il video di presentazione al GF: “Sono Claudio, ho 34 anni, abito in Riviera Romagnola. Mi sono laureato in veterinaria ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro. Adesso sono un piccolo imprenditore nel campo wellness. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16/17 anni e a quell’età una strada sbagliata è facile prenderla. L’ho presa ed è stato il momento più basso della mia vita. Quando deludi la famiglia che ti ha dato tutto, o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro. Ho pagato caro ma mi è servito. Ho fatto servizi sociali, volontariato, mi ha cambiato tanto. Sono un bravo ragazzo.” Claudio Roma si riferiva al fatto che, quando aveva 17 anni, ha iniziato a spacciare droga. Dopo essere stato arrestato, Claudio è finito in una comunità e ha fatto tantissimi anni di servizio civile. Oggi è un altra persona. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, al momento Claudio Roma è single, si è definito un amatore delle donne ma non un Don Giovanni. Se volete saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo di Instagram.

Claudio Roma definito “spacciatore” da Alfonso Signorini

Claudio Roma è quindi uno dei nuovi concorrenti del GF. Quando è entrato nella casa era solo, Alfonso Signorini ha infatti preferito far raccontare la sua storia senza interferenze da parte degli altri concorrenti. Dopo aver mandato in onda il video di presentazione, il conduttore si è collegato con Claudio: “La tua storia ci è subito piaciuta. Quando ci siamo visti, mi hai detto che quello che ti è capitato lo consideravi quasi una fortuna perché ti ha permesso di rinascere. Sei stato bullizzato a scuola e per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia.”. A questo punto è intervenuto Claudio che ha detto che più che bullizzato voleva emergere e l’unico modo che aveva trovato a quell’età era la strada sbagliata. Alfonso Signorini ha poi pronunciato una frase che non è andata giù al concorrente: “tu l’hai pagata. Sei diventato spacciatore per un breve periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato, quindi sei finito qualche giorno in carcere e poi affidato ai servizi sociali.” In seguito Claudio Roma ha ammesso davanti agli altri concorrenti di non aver gradito le parole del conduttore: “Avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non doveva dire. Proprio no. Vogliamo dirlo, e va bene. Ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta. Poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non lo dovevi dire. Va bene, sono qui apposta. Non mi vergogno di niente, sono quello che sono anche grazie a quello. Ma c’è modo e modo. Ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito. Se lo avessi fatto, avrei reagito troppo male.”