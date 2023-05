Reduce dal successo della serie-tv di Canale 5 Il Patriarca, Claudio Amendola ha reso nota una notizia che ha allietato i fan. L’attore romano pare avere infatti una nuova fidanzata il cui nome sarebbe Giorgia. Non si hanno molte informazioni sulla donna misteriosa, ma il cuore di Amendola avrebbe ripreso a battere d’amore.

Claudio Amendola ha una nuova fidanzata: chi è Giorgia?

Dopo il divorzio da Francesca Neri, Claudio Amendola ha finalmente ripreso la strada dei sentimenti. L’attore de Il Patriarca, infatti, sarebbe stato avvistato in compagnia di una nuova donna. Quest’ultima avrebbe 15 anni in meno di lui e di professione sarebbe una costumista. La nuova fidanzata di Claudio Amendola si chiama Giorgia, ma del cognome non c’è traccia. La relazione tra i due starebbe andando avanti da un po’ di tempo e qualcuno sta anche parlando di nuova convivenza. Sono stati immortalati insieme davanti a un ristorante all’ora di pranzo e la notizia ha fatto il giro del web in pochi secondi. Sebbene tra i due sembra proprio ci sia del tenero, non c’è ancora una conferma ufficiale. Il mondo del gossip non sa se Giorgia sia stata una cliente del ristorante che li ha fotografati insieme o se i due effettivamente si conoscessero già, ma secondo fonti molto vicine alla coppia, Claudio Amendola starebbe facendo sul serio.

Su Giorgia non si conosce quasi nulla: la donna lavora nel mondo dello spettacolo, ma a differenza di Amendola che lavora come attore, lei sarebbe una costumista a tutti gli effetti. La differenza di 15 anni non sembrerebbe spaventarli: com’è che si dice? Al cuor non si comanda, quindi se davvero fossero una coppia, l’età sarebbe l’ultimo dei problemi da affrontare.

Claudio Amendola ha una nuova fidanzata? L’arrivo di Giorgia dopo la rottura con Francesca Neri

Per chi segue con affetto Claudio Amendola saprà che nel mese di ottobre 2022 lui e Francesca Neri hanno annunciato la separazione. Inizialmente smentita da entrambi, la notizia è stata poi confermata dagli attori, purtroppo arrivati al capolinea dei sentimenti.

Il protagonista de Il Patriarca è stato al fianco di Francesca Neri per ben 25 lunghissimi anni (12 anni di matrimonio e un figlio di nome Rocco), sostenendola anche nei duri momenti della sua malattia, ma a quanto pare il destino ha giocato a loro sfavore e quella bellissima pagina d’amore, anche se impensabile, si è conclusa. Non si conoscono bene i motivi della rottura tra i due, ma dopo la rottura Claudio Amendola si sarebbe buttato a pieno nel lavoro, mettendo “in pausa” il cuore per un po’ di tempo. Tempo concluso dopo qualche mese e a maggio 2023 la notizia della sua nuova fidanzata Giorgia. Nulla di certo, ma i due sembrerebbero proprio vicini.

Ora è importante aspettare ufficialità, per capire realmente se Giorgia possa o meno definirsi la nuova fidanzata dell’attore romano o se, al contrario, si tratti “solo” di una semplice e bella amicizia. Sicuramente una cosa è certa: vedere Claudio Amendola tornare a sorridere (a prescindere dal tipo di rapporto con la donna), è per i suoi amici qualcosa di meraviglioso.