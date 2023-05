Futuro nero per Il Patriarca 2. La seconda stagione della serie-tv di Canale 5 non si farà e sono in molti a chiedersi il perché

Il Patriarca, la serie-tv con Claudio Amendola andata in onda su Canale 5, pare avere chiuso i battenti. Si era già parlato di un proseguo, ma la produzione de Il Patriarca 2 è stato cancellata. Il pubblico ormai affezionato alla serie-tv si sta quindi chiedendo che cosa ne sarà del suo futuro.

Il Patriarca 2 cancellato: perché non si farà la seconda stagione?

I telespettatori e le telespettatrici erano ormai già convinti che la serie-tv di Canale 5 sarebbe andata avanti. Nonostante il successo ottenuto, Il Patriarca 2 è stato cancellato, ma perché, si chiedono tutti?

Il 19 maggio 2023 la serie-tv con Claudio Amendola ha ufficialmente chiuso la sua messa in onda. Il successo ottenuto è stato enorme, tant’è che per la puntata finale lo share ha raggiunto il 16%, per un totale di circa 2.684.000 spettatori e spettatrici.

Le motivazioni che hanno portato alla cancellazione della seconda stagione de Il Patriarca non sono però molto chiare. C’è chi parla di share insufficiente per una prima serata su Canale 5, ma stando ai dati delle ultime messe in onda tale motivazione non ha convinto i fan della serie-tv. Proprio per tale motivo, sono già molte le persone che hanno deciso di rivolgersi direttamente a Mediaset per scoprire le reali cause che si nascondono dietro la cancellazione de Il Patriarca 2.

Il Patriarca 2 cancellato: le dichiarazioni dello sceneggiatore Mizio Curcio

La cancellazione de Il Patriarca 2 ha destato non poco sgomento nel pubblico affezionato alla serie-tv. In realtà la decisione di cancellare la seconda stagione si scontra con le parole rilasciate dallo sceneggiatore Mizio Curcio. L’uomo, infatti, in una recente intervista aveva dichiarato che i nuovi episodi de Il Patriarca 2 erano già stati scritti e che le riprese sarebbero iniziate in tempi brevi. Parole ambigue che hanno portato i telespettatori a non capire il perché Il Patriarca 2 sia stato effettivamente cancellato.

Il Patriarca 2 cancellato: le parole di Raniero Monaco Di Lapio

A contraddire le affermazioni dello sceneggiatore sul destino de Il Patriarca 2 ci ha pensato l’attore Raniero Monaco Di Lapio. L’uomo, che nella serie di Canale 5 interpreta l’avvocato Mario Rizzi, sul suo profilo Instagram ha lanciato una bomba che ha lasciato il pubblico interdetto, convincendolo che Il Patriarca 2 è stato ufficialmente cancellato.

Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato, è stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare. Seconda stagione CANCELLATA.

I commenti sotto al post dell’attore chiedono tutti la stessa cosa: «Perché Il Patriarca 2 è stato cancellato?» – ma Raniero Monaco Di Lapio, a tale domanda, risponde in modo piuttosto chiaro: «Purtroppo non ho nessuna spiegazione per questa decisione presa».

Tra dubbi, misteri, interrogativi di ogni tipo, ancora il pubblico non conosce il vero perché dietro la cancellazione de Il Patriarca 2. Una cosa però è certa: il dispiacere è tanto e la speranza dell’arrivo di una seconda stagione rimane viva.