Claudia Napolitano: chi è, carriera, The Jackal

Claudia Napolitano è una giovane attrice napoletana nota per aver fatto parte fino a luglio 2022 del gruppo comico dei The Jackal. Conosciamola meglio.

Claudia Napolitano è un’attrice e influencer molto nota e amata dal pubblico italiano. Nata a Napoli il 31 marzo 199 sotto il segno dell’Ariete, ha già una brillante carriera all’attivo nonostante sia così giovane.

Claudia Napolitano: gli esordi e l’esperienza con i The Jackal

La sua carriera ha senza dubbio avuto il via grazie alla sua partecipazione al gruppo comico dei The Jackal, che in questi anni ha più che spopolato sul web. La ragazza, al fianco di Aurora Leone, alzava la quota femminile del gruppo nelle gag ironiche e satiriche che hanno reso famosi i The Jackal. Purtroppo il suo rapporto con loro, durato ben tre anni, si è interrotto proprio a luglio 2022.

Claudia ha infatti salutato con grande affetto e commozione Ciro, Fru, Fabio e tutti gli altri componenti della truppa. Questo però non è avvenuto a causa di attriti o incomprensioni: pare infatti che Claudia Napolitano abbia semplicemente fatto una scelta di carriera: “La vita fa così: ti sorprende e inaspettatamente ti ritrovi a prendere decisioni che non pensavi sarebbero arrivate, ad avere il coraggio di lasciare il nido e provare a volare.

Grazie ragazzi, dal primo all’ultimo (che non è mai ultimo) per avermi insegnato tanto e per esserci stati in questi tre anni folli”. Con queste parole ha infatti salutato i colleghi su Instagram. Ma ha poi aggiunto: “Non è un addio, come potrei dire addio alla mia famiglia?”. Quindi, chissà… forse in futuro la rivedremo nei loro video!

Dal punto di vista della carriera, ha già cominciato a inanellare conquiste: difatti è stata coinvolta in svariati progetti per il cinema e per la tv. L’abbiamo vista in Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci su Rai 1 ma anche nel lungometraggio Magari resto di Mario Parruccini. Ha preso chiaramente parte anche alla serie Generazione 56k prodotta dai The Jackal per Netflix.

Ha preso parte sempre nel 2022 come concorrente a Stasera tutto è possibile su Rai 2, condotto da Stefano De Martino.

Claudia Napolitano: la vita privata e il gossip su Rkomi

Claudia Napolitano ama condividere i suoi successi e i suoi progetti lavorativi sul web. Su Instagram è seguita da ben 157 mila followers, molto curiosi però anche della sua vita privata. Ma da quel punto di vista, invece, Claudia ha tutt’altro atteggiamento: ama la sua privacy e non ci tiene a ostentare su internet le sue relazioni.

Dunque al momento potremmo ipotizzare che sia single, ma senza prove. Nonostante questa reticenza nel comunicare all’esterno quanto accade nella sua vita privata, Claudia Napolitano è comunque finita al centro del chiacchiericcio e del gossip quando si è cominciato a vociferare di un suo ipotetico flirt con Rkomi.

Claudia ha infatti preso parte in qualità di protagonista al videoclip della canzone Insuperabile, che il cantante ha portato al Festival di Sanremo del 2022. Nel video è piuttosto evidente una certa chimica tra i due, che ha fatto subito scatenare i fan di ambo le parti alla ricerca di conferme. Rkomi, tuttavia, ha smentito tutto, mentre Claudia si è tenuta lontana dalla questione.