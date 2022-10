Faceva parte del celebre duo dei Krisma: Christina Moser, cantante e compositrice di origini svizzere, si è spenta il 13 ottobre 2022 all’età di 70 anni.

Ripercorriamo insieme le tappe principali della sua vita e della sua grande carriera musicale insieme al marito e compagno artistico Maurizio Arcieri.

Christina Moser: chi era la cantante dei Krisma

Christina Moser è nata a Milano il 22 maggio 1952 sotto il segno dei Gemelli e aveva 70 anni. La sua famiglia era di origini svizzere, ma Moser è nata e cresciuta nel capoluogo lombardo.

Conosce Maurizio Arcieri da giovanissima; lui era già un volto noto della musica pop anni ’60 (era il cantante dei New Dada, poi divenne solista) e lei ancora era distante da quel mondo.

Nel 1976 i due esordiscono come coppia musicale con i Chrisma (nome iniziale del gruppo trasformatosi poi in Krisma): il nome altro non era che l’unione delle prime lettere dei nomi di entrambi gli artisti, Christina e Maurizio, appunto. Sempre in quell’anno, Christina Moser ha l’occasione di esordire su un grande palco, quello del Festivalbar presso l’Arena di Verona. In quel contesto presentò, insieme al collega, il singolo Amore, che lei stessa scrisse in una sola mattina.

Del 1977 è invece il loro primo album Chinese Restaurant, inciso e uscito quando si trovavano a Londra.

Il 1980 ha segnato il cambiamento ufficiale del nome del gruppo: Krisma.

Christina Moser e Maurizio Arcieri diventano molto famosi grazie soprattutto a Cathode Mama, che presentò il momento della loro svolta elettropop e che li portarono, nel corso degli anni, a fare collaborazioni con numerosi artisti importanti, tra cui Franco Battiati, i Subsonica, Vangelis e persino Hans Zimmer.

Moser pubblica ben dieci album insieme al collega e futuro compagno e il loro stile, la loro voglia di sperimentare e le loro vibes elettroniche sono state sempre molto apprezzate dal grande pubblico. Dagli anni ’90 Christina Moser inizia a frequentare anche la televisione proprio grazie al suo duo musicale, fino a quando non fondò con Arcieri un canale tv tutto loro, chiamato Krisma TV.

Tra le sue ultime apparizioni in pubblico come cantante e artista si ricordano quelle del 2006, dopo le quali i Krisma hanno smesso di esibirsi. Nel 2009 sono tornati sul piccolo schermo italiano come ospiti di Chiambretti.

Qualche anno dopo, però, il duo ha ufficialmente smesso l’attività musicale nel 2015, a causa della triste scomparsa di Arcieri, morto a 72 anni. In seguito a quella terribile notizia, Christina Moser ha deciso di lasciare l’Italia e di ritirarsi in Svizzera.

A mio marito davano del nazista perché si vestiva di nero. Gli autonomi ci lanciarono le molotov durante un concerto, allora Maurizio quasi si tagliò un dito sul palco con una lametta, poi ha messo la mano insanguinata in faccia a questi qua che stavano sotto al palco.

Queste sono state alcune delle parole che Christina Moser ha utilizzato per raccontare la figura del marito e collega Maurizio Arcieri, compagno d’arte ma soprattutto compagno di vita. In effetti il look dei Krisma era sempre abbastanza dark e dalle sfumature rock, ma entrambi si sono sempre impegnati a spiegare che in realtà il punk non c’entrava assolutamente nulla.

Adesso il duo elettropop si è riunito: Christina Moser è morta il 13 ottobre 2022 all’età di 70 anni dopo avere combattuto a lungo contro una malattia. La cantante, musicista e produttrice si è spenta a Lugano, in Svizzera.