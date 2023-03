Dopo il clamoroso successo della prima stagione, sta per tornare la seconda stagione della serie Christian. Disponibile dal prossimo 24 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Christian 2, dove eravamo rimasti?

La prima stagione ci ha fatto conoscere Christian, scagnozzo di Lino, boss della periferia romana. L’uomo ambisce ad un lavoro più onesto, ma senza successo. Fino a quando un evento del tutto inaspettato non stravolge la sua vita. Improvvisamente sulle sue mani si aprono delle stigmate che gli procurano dei poteri sovrannaturali. Ma questi poteri attirano l’attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano sopravvissuto da piccolo ad un incedente grazie ad un miracolo. Quest’ultimo ritiene che Christian sia impostore e farà di tutto per smascherarlo.

La trama della seconda stagione

Dopo la morte di Lino, la periferia romana ha bisogno di un nuovo boss. Ed è proprio in questo momento che Christian diventerà il punto di riferimento dell’intera comunità. Nuove avventure, intrighi e misteri saranno al centro della seconda stagione. Una serie comica, drammatica, avvincente e ricca di sorprese. In grado di lasciare tutti gli spettatori con il fiato sospeso.

I protagonisti della serie

Ad interpretare Christian troviamo Edoardo Pesce. Attore romano noto al pubblico per “Dogman“, “Cuori puri” e “…altrimenti ci arrabbiamo!“. Nel 2019 ha anche trionfato come miglior attore non protagonista ai David di Donatello. Accanto a lui, nel ruolo di Matteo, l’attore e doppiatore italiano Claudio Santamaria. Celebre per i film “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Freaks Out“. Recentemente l’abbiamo potuto ammirare nella nuova pellicola “Educazione fisica“.

Il cast completo

Silvia D’Amico nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita

nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita Antonio Bannò nelle vesti di Davide, erede dell’impero di Lino

nelle vesti di Davide, erede dell’impero di Lino Francesco Colell a nel ruolo di Tomei, il losco veterinario

a nel ruolo di Tomei, il losco veterinario Gabriel Montesi è l’amico della compagnia di Christian, Penna,

è l’amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek e Ivan Franek rispettivamente nei panni del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian

e rispettivamente nei panni del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian Romana Maggiora Vergano che interpreta Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian. Nella seconda stagione ci sarà spazio anche per due nuovi personaggi: Laura Morante che interpreterà la Nera, un misterioso personaggio, e Camilla Filippi che sarà Esther, una donna che non sembra vivere bene la presenza di Christian. .

Il successo della prima stagione

La prima stagione ha riscosso un gran successo. La serie ha infatti conquistato il premio per “Best Music” a Canneseries. Inoltre, si è anche candidata ai Ciak d’oro come miglior serie italiana dell’anno e nella categoria come miglior attore italiano protagonista con Edoardo Pesce.

Christian 2: dove vedere i nuovi episodi

La celebre serie si ispira alla graphic novel “Stigmate” di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti. Creata da Roberto Saku Cinardi e diretta da Stefano Lodovichi. Prodotta da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, sarà disponibile in 6 episodi da venerdì 24 marzo. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le aspettative sono tante… non ci resta che aspettare per scoprire cosa ci riserverà la seconda stagione!