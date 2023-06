Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno vissuto una cena romantica a lume di candela. Lei, per l’occasione, ha sfoggiato un look total red cosparso di cristalli: la camicia è trasparente e l’effetto è super cool. Romanticismo, eleganza e location da sogno: gli ingredienti perfetti per una serata magica.

Chiara Ferragni sfoggia una camicia trasparente, look scintillante per la cena con il marito: il prezzo

La coppia più seguita d’Italia, i Ferragnez, si sono concessi una romantica cena a lume di candela a Portofino. L’eleganza è stata la protagonista dell’intera serata, accanto a un romanticismo magico essenziale. Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto un momento di intimità all’insegna del buon cibo, dell’amore e, ovviamente, anche della moda. L’imprenditrice digitale, infatti, ha scelto per la serata un look rosso cosparso interamente di cristalli. Per la precisione, la tonalità selezionata da Ferragni altro non è che il colore di tendenza del 2023: il Viva Magenta.

A colpire maggiormente il pubblico fan di Chiara Ferragni è stata la camicia sparkling da lei sfoggiata. Il capo in questione è trasparente e letteralmente cosparso di cristalli. L’influencer ha scelto di indossare la camicia senza nulla sotto, confermando ancora una volta quanto il trend della trasparenza sia ancora particolarmente attivo e sia, a tutti gli effetti, uno dei suoi outfit preferiti. Il look trasparente è firmato Des Phemmes: la camicia trasparente avrebbe un prezzo di 594 €, mentre gli shorts abbinati di paillettes e cristalli avrebbero un prezzo pari a 265 €. Viene da sé, dunque, che la camicia di cristalli sia a tutti gli effetti un pezzo fashion particolarmente prezioso realizzato con manifattura perfetta e magistrale.

A completare il look di per sé già magico così, Chiara Ferragni ha scelto un paio di sandali fucsia targati Chiara Ferragni Brand. Il modello dei sandali è il modello Andromeda, il cui tacco è a stella e i cui listini sono ricoperti di strass, perfetti per abbinarsi al già outfit total sparkling. I sandali in questione sono in vendita sul sito ufficiale del brand Ferragni, ma è possibile acquistarli anche sui siti rivenditori del marchio. Il prezzo, al momento, è pari a 325 €, ma se si è fortunati si riescono a trovare anche con un po’ di sconto.

Accanto all’imprenditrice c’era ovviamente il marito Fedez, che per la romantica serata ha optato per un look total white a cui ha abbinato un paio di mocassini neri.

Chiara Ferragni sfoggia una camicia trasparente a cena con il marito: come abbinarla al meglio

La camicia trasparente sfoggiata da Chiara Ferragni alla cena romantica con Fedez è un pezzo di alta moda unico.

L’influencer ha scelto di realizzare un look completo tutto abbinato, ma la camicia si rivela versatile ed è possibile abbinarla anche a qualcosa non dello stesso colore. Essendo un capo molto particolare ed elaborato, si potrebbe pensare di abbinarla magari a un pantalone nero, in modo tale che risalti l’effetto scintillante della camicia stessa su tutto il resto.

Ai piedi sandali con tacco o décolletés, in base alla tipologia di serata e, ovviamente, in base al tipo di stagione.

Qualsiasi capo sceglierete, la camicia trasparente scintillante farà un figurone.