Marina Di Guardo: la disavventura in taxi

Marina Di Guardo, madre dell’influencer Chiara Ferragni, ha raccontato ai fan dei social di esser stata protagonista di una spiacevole disavventura mentre si trovava a bordo di un taxi.

L’autista del veicolo, nonostante lei fosse in ritardo per prendere un volo, avrebbe volutamente allungato il percorso affermando che quella fosse l’unica strada disponibile e, dopo averle risposto in malo modo, le avrebbe presentato un conto salatissimo. “Stamattina prendo un taxi per andare a Linate. Sono in ritardo e chiedo al tassista di seguire il percorso che abitualmente percorro per andare all’aeroporto”, ha raccontato via social la madre di Chiara Ferragni, e ancora:

“Viene in parte disatteso e allungato, con perdita di tempo e soldi (Oltretutto l’aereo partita dopo un’ora e tre quarti e non è il caso di attardarsi) (…) Chiedo il motivo di quella variazione e mi viene risposto che nel caso non sia contenta, posso scendere e cercare un altro taxi.

Anzi, il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva a scendere subito (…) “Mi rifiuto (non posso sprecare tempo a cercare un altro taxi, perderei il mio volo) e solo quando minaccio di chiamare la polizia, si decide sbuffando, a proseguire il viaggio. Arrivo con un conto salatissima da pagare (mai speso così tanto per Linate) scaricata all’inizio dell’area partenze, dovendo camminare ancora per arrivare all’entrata. Mi chiedo se sia possibile un simile comportamento.

Anche a voi è successo qualcosa di simile?”.

Il messaggio di Marina Di Guardo è stato presto condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, che da tempo sui social denuncia i comportamenti scorretti tenuti da numerosi tassisti. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?