Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai piccoli Leone e Vittoria, hanno trascorso le vacanze di Pasqua sul lago di Como. La vacanza, però, è finita prima del previsto a causa di un piccolo inconveniente di salute. Il primogenito si è ammalato e, dopo di lui, anche la tata ha avuto qualche problema di salute.

Chiara Ferragni e Fedez: la vacanza a Como

Dopo le ultime settimane estremamente delicate a causa dell’intervento del rapper, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Como. Hanno scelto il bellissimo Grand Hotel Tremezzo, sperando di ritagliarsi il primo momento di relax dopo il mese più brutto della loro vita. Arrivati a destinazione, però, il piccolo Leone ha iniziato a stare male. Il bimbo non ha contratto il Covid, ma è stato tenuto in camera per sicurezza.

Chiara, Fedez e la tata si sono alternati per stare con lui, tenendolo lontano dalla piccola Vittoria.

Leone con la febbre a Como

Leone è apparso più volte nelle Instagram Stories di Chiara e Fedez e sembrava piuttosto tranquillo. Ha anche chiesto merendine e succhi di frutta alla reception con estrema educazione, per cui nulla faceva pensare al peggio. Eppure, a distanza di qualche ora, i Ferragnez hanno deciso di anticipare il rientro a Milano.

Anticipato il rientro a Milano

Chiara e Fedez hanno deciso di interrompere la vacanza a Como e rientrare a Milano perché, dopo Leone, anche la tata ha iniziato a stare male. Molto probabilmente, la baby sitter ha contratto l’influenza dal bambino, per cui anche per lei non si tratta di Covid. Nonostante tutto, i Ferragnez hanno preferito tornare a casa in anticipo.