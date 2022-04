Approfittando dell’inizio della bella stagione, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un weekend in un lussuoso albergo con vista sul lago di Como.

Fedez e Chiara Ferragni: l’hotel sul lago di Como

Insieme ai figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato in un lussuoso hotel sul lago di Como e ovviamente non hanno mancato di aggiornare i fan sul loro soggiorno nella struttura extralusso e dotata di tutti i comfort.

Secondo indiscrezioni il costo per una notte trascorsa nel hotel sarebbe costata ai due vip la bellezza di 1820 euro per una notte (con colazione compresa) ma arriverebbe a costare fino ai 2095 euro al giorno accettando di pranzare con il menù scelto da Gualtiero Marchesi per il prestigioso ristorante dell’hotel.

Fedez: come sta

La coppia ha scelto di ritagliarsi una breve vacanza con i figli anche a seguito delle ultime settimane particolarmente difficili.

Fedez ha infatti scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e per questo si è sottoposto a un delicato intervento. “L’amore della mia vita, Fedez, ha bisogno di tanto sostegno in questi giorni. Ti amiamo più che mai, amore mio. E presto starai meglio. Sempre circondato dall’amore della tua famiglia, degli amici e delle persone che ti amano moltissimo“, ha scritto Chiara Ferragni attraverso i social a seguito dell’intervento subito dal marito.

Il rapper ha svelato attraverso le sue stories via social di aver perso ben 10 chili a seguito del delicato intervento e ha anche ammesso di essere impaziente di rimettersi in forma e tornare al più presto a lavoro.