Chiamami ancora amore: trama e cast

Chiamami ancora amore è una serie creata da Giacomo Bendotti e prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, composta da sei puntate, ispirata ad un frammento di vista dell’autore.

Chiamami ancora amore, la serie tv

Chiamami ancora amore è una serie televisiva andata in onda per la prima volta a maggio 2021.

Si tratta di una serie creata da Giacomo Bendotti e prodotta da Indigo Film, in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con About Premium Content, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. La fiction è composta da 6 episodi ed è andata in onda in tre prime serate diverse, poi resa disponibile su Rai Play. La miniserie è ispirata ad una storia vera, o meglio ad un frammento di vita privata dell’autore Giacomo Bendotti.

È stata ambientata nel Lazio, in modo particolare a Bracciano e ad Anguillara Sabazia. Definita, un “crimine famigliare”, racconta la storia dei protagonisti Anna, interpretata da Greta Scarano, ed Enrico, interpretato da Simone Liberati, che sono una coppia con un figlio, che attraversa una profonda ed intensa crisi conflittuale. Un nuovo dramma familiare che ha come obiettivo quello di raccontare cosa accade quando l’amore in una coppia finisce e quando un figlio diventa un vero e proprio motivo di vendetta.

Chiamami ancora amore: la trama

Chiamami ancora amore è una serie televisiva che mostra uno spaccato di realtà, spesso molto dolorosa, che riguarda principalmente le coppie. La fiction segue le vicende di Anna ed Enrico. Una coppia che è stata sposata per undici lunghi anni, ma che si ritrova a dover affrontare la distanza e le tante incomprensioni che, giorno dopo giorno, distruggono completamente il loro matrimonio, portandolo alla chiusura definitiva. La serie mostra sul piccolo schermo le dinamiche che si creano all’interno della coppia e come un grande amore può improvvisamente trasformarsi in una vera e propria guerra. Un conflitto in cui inevitabilmente finiscono per essere trascinati anche i figli, che subiscono le conseguenze del comportamento dei genitori, al punto che questi devono affrontare non solo la separazione e il conseguente divorzio, ma anche l’intervento dei servizi sociali. I figli diventano quasi un mezzo di vendetta, per punire l’ex coniuge, senza tenere conto che sono quelli che inevitabilmente subiscono le peggiori conseguenze delle scelte dei propri genitori.

Chiamami ancora amore: il cast

La fiction Chiamami ancora amore ha ottenuto un grande successo sul piccolo schermo, proprio perché racconta qualcosa di molto reale, che purtroppo coinvolge moltissime coppie. Il cast di Chiamami ancora amore è composto da: