Le celebrities italiane sono tantissime: televisione, cinema, social media, musica, spettacolo, arte. Riuscire a classificarli tutti è molto difficile ma, se dovessimo stilare una pseudo lista di coloro che si aggiudicano il titolo di “vip più ricco/a d’Italia”, forse la classifica si restringerebbe. Scopriamo insieme chi sono i vip più ricchi d’Italia.

Vip italiani più ricchi: chi sono?

Sicuramente la lista non può che aprirsi con una delle coppie più discusse degli ultimi anni. Da una parte Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, dall’altra Fedez, cantante e anch’egli imprenditore. Chiara Ferragni è considerata una delle personalità più influenti del mondo contemporaneo: pensate che molto spesso, per pubblicare anche solo un contenuto social, riesce a guadagnare più di 70 mila euro (e oltre, in base al tipo di contenuto, di brand promosso e così via). Questo per quanto riguarda il mondo social, ma bisogna tenere conto che Ferragni ha anche un suo brand che vende in tutto il mondo e che vanta cifre altissime. Fedez, dal canto suo, oltre a guadagnare attraverso quella che è la sua professione, grazie all’utilizzo dei social riesce a ricavare fino a 30 mila euro per un post Instagram. È chiaro che in tale stima non si deve escludere il background professionale, di per sé già molto importante (la sua partecipazione a X Factor nelle vesti di giudice pare avergli fatto guadagnare circa 10 mila euro a puntata). Facendo un rapido conto anche immaginario, si evince che il patrimonio dei Ferragnez possa toccare cifre da milioni e milioni di euro.

Passando per il mondo della televisione, Maria De Filippi è forse la regina del piccolo schermo. Conduttrice di programmi di grande successo, De Filippi pare possa guadagnare annualmente circa 10 milioni di euro. Accanto alla cifra della nota conduttrice si affianca quella di un altro grande della televisione italiana: Gerry Scotti. Anche lui, proprio come l’amica e collega, guadagnerebbe una cifra molto simile. Cifra che si abbassa di un po’, ma che rimane comunque altissima, per un altro conduttore televisivo, Paolo Bonolis. Pare che per ogni puntata di Avanti un altro, infatti, il conduttore riesca a guadagnare circa 40 mila euro.

Aprendo le porte della musica, Claudio Baglioni detiene forse uno dei patrimoni più importanti. Pensate che la sua carriera artistica, viva ormai da 50 anni, gli ha permesso di godere di un patrimonio non molto lontano dai 100 milioni di euro. Discorso più o meno analogo (tranne che per gli anni di carriera) per un’altra grande artista italiana. Si tratta di Laura Pausini, che con la sua voce e il suo enorme successo, è riuscita a guadagnarsi un patrimonio pari a circa 82 milioni di euro.

Non scherza neanche Monica Bellucci, volto assai conosciuto nel mondo del cinema italiano (e non). L’attrice, infatti, pare essere la terza attrice più ricca del panorama italiano, con un patrimonio di quasi 45 milioni di dollari.

Quando il successo entra a fare parte della vita di una persona, ma soprattutto quando la professionalità e la bravura diventano le protagoniste, le soddisfazioni, anche economiche, non esitano ad arrivare.