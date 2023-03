La musica italiana è composta da moltissimi artisti, tutti molto amati, e anche molto ricchi. Ma quali sono i cantanti che nel corso della loro carriera hanno guadagnato di più? Scopriamolo insieme.

La ricchezza della musica italiana

Uno degli ambienti più conosciuti, apprezzati e importanti, a livello culturale, nel nostro Paese è sicuramente quello della musica. Un settore che da moltissimi anni è al centro dell’attenzione generale, anche internazionale. Ci sono canzoni particolarmente datate che vengono cantate ancora oggi, alcune in tutto il mondo. Segno che determinati brani della musica italiana hanno realmente fatto la storia. Molti artisti italiani hanno avuto la capacità di diventare famosi a livello mondiale e di farsi conoscere grazie alla loro musica, oltre che alla loro personalità e alla loro professionalità. Tutti questi aspetti messi insieme, hanno concesso a diversi artisti italiani di ottenere un grande successo anche all’estero, con tanto di tour mondiali. L’ambito che riguarda i loro compensi è sicuramente molto interessante. Si tratta di un argomento molto discusso e tutti i fan sono sempre molto curiosi di scoprire quanto guadagnano i loro cantanti preferiti. Ovviamente è giusto precisare che mancano delle informazioni ufficiali, per cui la lista dei cantanti più ricchi d’Italia è solo un’ipotesi, che però si basa su diversi dati che riguardano le vendite degli album e anche i concerti. Cerchiamo di scoprire insieme quali sono i cantanti più ricchi d’Italia.

Chi sono i cantanti più ricchi d’Italia?

Per scoprire chi sono i cantanti più ricchi ci si può basare sugli album venduti e sui concerti effettuati. Gli artisti che stiamo per nominare sono molto famosi per il loro grande talento, per i loro meravigliosi brani e per la loro grande professionalità. A spiccare su tutti, troviamo Adriano Celentano, con più di 200 milioni di copie vendute, a cui si aggiungono live, trasmissioni televisive e royalties. Dopo di lui troviamo due donne meravigliose della musica italiana, ovvero Patty Pravo, che ha venduto oltre 110 milioni di dischi, e Mina, che ha venduto 150 milioni di dischi. Anche i loro guadagni coinvolgono anche concerti, eventi, trasmissioni e royalties. A seguire troviamo un gruppo storico della musica italiana, ovvero i Pooh. Nella classifica c’è anche Andrea Bocelli, che ha venduto oltre 85 milioni di copie e riesce a fare sempre sold out. Il suo successo mondiale lo ha portato ad ottenere anche una stella nella Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Nella classifica troviamo anche Laura Pausini, che ha venduto oltre 70 milioni di copie. Anche per lei vale il discorso dei concerti, con i suoi tour mondiali, ma anche royalties e ospitate. Presente nella classifica anche Umberto Tozzi, che ha venduto oltre 80 milioni di copie, a cui si aggiungono tutti i guadagni precedentemente indicati. Per quanto riguarda il cantante più ricco del 2022, è stato ufficialmente Eros Ramazzotti. Anche lui ha record di vendite, concerti in tutto il mondo, tanti sold out e canzoni cantate in ogni Paese. I cantanti più recenti e più giovani devono ancora faticare un po’ per riuscire ad ottenere dei guadagni simili.