Alessandra e Adriano Celentano sono rispettivamente nipote e zio, eppure raramente appaiono l’una accanto all’altro. E’ proprio per questo motivo che in molti sostengono che tra loro ci siano rapporti tesi. E’ davvero questa la realtà dei fatti? La prof di Amici condivide uno scatto esplicito.

Alessandra e Adriano Celentano: i rapporti

Adriano Celentano è considerato un mostro sacro del panorama musicale italiano. La nipote Alessandra, invece, è una dei docenti di danza più temuti di Amici di Maria De Filippi. I due, nonostante la parentela, non appaiono mai insieme, dettaglio che ha spinto i fan ad ipotizzare una specie di scenario in stile ‘Natale in casa Cupiello’. I loro rapporti sono davvero pessimi? A quanto pare no.

La foto condivida da Alessandra Celentano

Nelle ultime ore, Alessandra ha condiviso su Instagram uno scatto più unico che raro. Nell’immagine ci sono lei, suo zio Adriano e sua cugina Rosita. A didascalia, si legge:

“Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”.

Poche parole, ma parecchio indicative. Tra Alessandra e Adriano non c’è alcun problema. Semplicemente non amano condividere sui social attimi di vita privata. La foto condivisa su Instagram dalla prof di Amici ha sorpreso i fan, entusiasmandoli parecchio.

La reazione di amici e fan

Oltre ai commenti dei semplici fan, ne arrivano alcuni scritti da volti appartenenti al mondo dello spettacolo. Raffaella Mennoia ha scritto: “Alessandra Celentano che super Top… che stima per tuo zio, infinita“. Gemma Galgani, invece, ha esclamato: “Una foto mitica!“. Adriano, che ultimamente appare pochissimo in video, è in splendida forma, motivo per cui i seguaci del Molleggiato hanno ringraziato la prof di Amici per la condivisione del tutto inaspettata.