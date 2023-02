Nel dietro le quinte del Festival di Sanremo Eros Ramazzotti sarebbe andato su tutte le furie perché le parole del suo brano Un’emozione per sempre non sono apparse sul gobbo e lui le ha improvvisamente scordate.

Eros Ramazzotti: l’ira a Sanremo

In queste ore sta facendo il giro dei social un video in cui si vede il cantante Eros Ramazzotti visibilmente infastidito in seguito alla sua esibizione sul palco dell’Ariston in compagnia di Ultimo. Il cantante ha inaspettatamente scordato le parole del suo celebre e storico brano e a seguire se l’è presa con i tecnici dell’Ariston perché, a quanto pare, le parole non sarebbero apparse sul gobbo. “Non c’era il gobbo, bravi.

Grazie”, ha dichiarato il cantante applaudendo in maniera sarcastica all’indirizzo dei tecnici dello show.

Al momento Ramazzotti non ha rotto il silenzio sulla questione che, in un primo momento, ha generato l’ilarità da parte dei fan, rimasti stupiti nel vedere che il cantante non si fosse ricordato le parole di un suo stesso brano.

“Sai che non me la ricordo”, ha detto il cantante visibilmente in imbarazzo mentre si esibiva con Ultimo sul palco dell’Ariston.

In tanti si chiedono se ora che il video del dietro le quinte ha fatto il giro della rete, Eros Ramazzotti dirà qualcosa in merito all’accaduto e all’ira da lui indirizzata contro tecnici e autori della kermesse.