Lance Michael Kerwin, più comunemente conosciuto solo come Lance Kerwin, è scomparso il 24 gennaio 2023 all’età di 62 anni. L’attore è stato il volto di alcuni film di grande successo, come Squadra emergenza, La casa nella prateria, Le notti di Salem e Sulle strade della California.

Ripercorriamo insieme la sua vita e la sua carriera professionale.

Lance Kerwin: la vita e la carriera dell’attore

Nato a Newport Beach sotto il segno dello Scorpione il 6 novembre 1960, Lance Kerwin aveva 62 anni. Cresciuto a Lake Elsinore, in California, da padre insegnante di recitazione e da madre artista, Lance Kerwin non ha potuto fare a meno di assorbire la vena artistica dei genitori. Era il più giovane di cinque fratelli e uno di essi, di nome Shane, era il suo stand-in.

Durante gli anni 70 Lance Kerwin ha la possibilità di recitare in numerosi film e in numerose serie-tv, raggiungendo un alto livello di fama internazionale. Complice anche la sua oggettiva bellezza estetica, l’attore è stato considerato uno dei principali attori americani dei seventies.

Apprezzato molto anche per la sua sensibilità artistica, Lance Kerwin ha spesso vestito i panni di personaggi difficili, dimostrando di vantare sia di una grande professionalità, sia di una grande versatilità.

In film come The Loneliest Runner, The Boy Who Drank Too Much e I figli del divorzio, Kerwin ha interpretato personaggi con problemi e con notevoli angosce da affrontare quotidianamente.

Per parlare del suo esordio come attore, però, bisogna andare al 1974. È in quell’anno, infatti, che Lance Kerwin debutta sul piccolo schermo, in un episodio della serie-tv Squadra emergenza. Per lo più attore di serie, Kerwin è divenuto molto famoso grazie a La casa nella prateria, serie-tv prodotta tra il 1974 e il 1983, in ben 204 episodi. Al successo della nota serie, seguono anche Gunsmoke e James, dove in quest’ultima Lance Kwerin interpreta James Hunter, ruolo che gli regala un enorme successo.

Le notti di Salem (1979), è un’altra famosissima serie-tv a cui Lance Kerwin lavora come attore. Tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, Le notti di Salem è stata una delle mini-serie di genere horror più seguite di quegli anni. Lance Kerwin ha interpretato l’insegnante Jason Burke, aumentando a dismisura il suo successo.

Dopo una grande carriera da attore, Lance Kerwin decide di ritirarsi dalla carriera professionale dopo il 1995, anno in cui recita nella pellicola di Wolfgang Petersen Virus Letale (Outbreak). Negli anni precedenti, era il 1991-1992, Kerwin ha recitato anche in altre serie-tv, come New Adam-12, L’anima del diavolo e FBI: The Untold Stories.

Una volta lasciata la recitazione, l’attore ha lavorato come ministro di culto della U-Turn For Christ a Kaua’i, Hawaii.

Il 23 gennaio 2023 Lance Kerwin muore per cause ancora da chiarire.

La vita privata di Lance Kerwin

L’attore di La casa nella prateria è stato sposato la prima volta con Kristen Lansdale, dalla cui relazione è nata una figlia, Savanah Paige. Dopo il divorzio, Lance Kerwin si è sposato con Yvonne, dalla quale ha avuto ben quattro figli: tre figlie femmine (Trinity, Terah e Kailani) e un figlio maschio, Justus Joe.