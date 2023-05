Chi è Rosanna Fratello: cantante e attrice italiana

Diventata celebre al grande pubblico all’inizio degli anni Settanta con il brano Sono una donna non sono una santa, Rosanna Fratello rappresenta una delle cantanti più amate dello spettacolo italiano. Una lunga carriera tra cinema e musica…ma cosa fa oggi? Scopriamolo insieme!

Chi è Rosanna Fratello: gli esordi nella musica e nel cinema

Nata a San Savero nel 1951, Rosanna Fratello inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica nel concorso La Reginella della canzone di Piacenza dove si aggiudica il primo posto. Nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il treno, per poi partecipare alla Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia con il brano Non sono Maddalena. Il 1971 rappresenta l’anno di svolta per la sua carriera. Debutta come attrice sul grande schermo nel film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. La pellicola è stata inoltre premiata al Festival di Cannes dove la cantante ha ricevuto il Nastro d’Argento come migliore attrice esordiente. Ha recitato poi anche in altri due film: La mano nera di Antonio Racioppi e La legge violenta della squadra anticrimine di Stelvio Massi. Non solo. nello stesso anno raggiunge l’apice della notorietà con il brano Sono una donna non sono una santa, presentato per la prima volta nella trasmissione Canzonissima. Successivamente prende parte anche ad alcune trasmissioni televisive in veste di cantante e opinionista, tra cui Domenica in e Viva Napoli. L’ultimo singolo pubblicato da Rosanna Fratello risale al 2019 ed è intitolato Non si pesa in grammi l’anima. Scritto da Bobby Solo, Francesco Morettini e Nartico.

La collaborazione con Cristiano Malgioglio

Nel corso della sua carriera ha avuto anche l’opportunità di lavorare al fianco di Cristiano Malgioglio. Ricordiamo i brani Schiaffo e Tre Rose Rosse.

Recentemente, in un’intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha rivelato: “Lui mi ha fatto svoltare, prima di incontrarlo facevo il mio lavoro alla leggera. Mi ha proposto alcune canzoni e da quel momento in poi abbiamo visto che il pubblico apprezzava questa sua idea. È andata bene e sono felice di avere avuto accanto a me Malgioglio. Magari verremo insieme in questo studio televisivo per presentare insieme il nuovo brano, che sarà una bomba”.

La vita privata

Del suo privato non si hanno molte informazioni. Nonostante l’attenzione mediatica sulla sua vita a causa della clamorosa popolarità, Rosanna Fratello ha sempre cercato di vivere lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Sappiamo però che è sposata con Giuseppe Cappellano. Di origini siciliane, il marito ha gestito per diversi anni una pasticceria a Como, chiusa poi nel 2014. Tra lui e la cantante è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono sposati nel 1975 e solo dopo due anni è nata la loro prima e unica figlia Guendalina. Circa 10 anni fa poi la cantante è diventata nonna di Alessandro e Giovanni. Attualmente la cantante si sta dedicando a tempo pieno alla sua famiglia e ai suoi due splendidi nipotini, con i quali ama condividere numerosi scatti sul suo profilo Instagram.