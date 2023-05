Cristiano Malgioglio: carriera e vita privata

Siamo quasi giunti al termine dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi. La finale andrà in onda domenica 14 maggio. Tra inediti, esibizioni e talentuosi artisti, ad aver conquistato il pubblico è stata senza dubbio la partecipazione di Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice. Impossibile non conoscerlo: uno dei personaggi più estroversi, caratteristici e stravaganti del panorama televisivo e musicale italiano.

Cristiano Malgioglio: gli esordi nel mondo della musica

Nato a Ramacca, in Sicilia, nel 1945, decide di lasciare la sua terra natale subito dopo il diploma in ragioneria per andare a vivere dalla sorella a Genova. Inizialmente lavora come impiegato alle poste, dove ha la possibilità di conoscere alcuni grandi cantautori, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Ed è proprio quest’ultimo che segna un punto di svolta nella sua vita. Il celebre cantautore genovese, infatti, lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio presso un’importante casa discografica. Ha esordito come autore nel 1972, scrivendo Amo per Donatella Morelli. Nel corso della sua carriera ha scritto brani per numerosi artisti, tra cui: Giuni Russo, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Mina, Orietta Berti. Ed ancora: Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Franco Califano.

I primi successi televisivi

In Italia trova per la prima volta una grande popolarità televisiva intorno al 2000, quando affianca Massimo Giletti nella conduzione del programma CasaRaiuno. Prende parte poi al programma I raccomandati, di Carlo Conti, nel ruolo di opinionista. Nel 2009 e nel 2010 è giurato a Ciak…si canta, condotto da Eleonora Daniele. Nello stesso anno partecipa alla settima edizione del reality L’Isola dei Famosi, vendendo però eliminato nel corso della quarta puntata. Ritorna poi nel 2012 ma si ritira poco dopo. Riscuote grande popolarità anche nel 2017 come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, diventando uno dei protagonisti assoluti del programma. Attualmente è parte del cast della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice.

L’esperienza come giudici ad Amici 2023

In una recente intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato di essere molto felice di questa nuova esperienza televisiva. Tra una chiacchierata e l’altra, però, ha anche rivelato di aver pensato di abbandonare la televisione.

“Fra qualche anno, non so, andrò in pensione. Finché la mia immagine regge bene, io rimango, ma appena inizio a vedermi un po’ patetico me ne vado”.

“A volte dico, non so se mi merito tutto questo, però a volte dico di sì, perché nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, nessuno mi ha mai regalato niente, ho fatto tutto da solo. Soprattutto all’inizio mantenere il mio personaggio. Il mio modo di essere così stravagante, a volte non mi ha premiato“

La vita privata

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha raccontato di essere legato da oltre 10 anni con una persona conosciuta durante una vacanza con degli amici. Stando a quanto ha raccontato il cantautore, il misterioso uomo si chiama Micheal, è molto più giovane di lui e parla solo inglese. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non ha svelato ulteriori dettagli.