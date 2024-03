Pink Kandy è una bellissima ragazza ventinovenne che ammette candidamente di fare la cam girl di mestiere e di utilizzare i social, principalmente Twitter, per diffondere i propri video.

Chi è Pink Kandy: tra webcam e psicologia

Come sempre, Barbara D’Urso ci aveva visto lungo quando nel lontano 2019 l’aveva invitata nel proprio talk show domenicale tenendo i telespettatori incollati allo schermo. Ospite speciale a Live, Pink Kandy -la cam girl che vanta migliaia di follower su Twitter- ha accettato di parlare chiaramente e liberamente del proprio lavoro.

Laureata in psicologia, 29 anni e un fisico da adolescente, Pink Kandy lavora nel proprio appartamento e talvolta al di fuori di esso, girando brevi video in esterna a carattere porn o soft porn. La ragazza ha anche ammesso pubblicamente di odiare l’alcool, le sigarette e non ama particolarmente dire le parolacce.

Nella maggior parte dei casi Pink Kandy lavora da sola, in un vero e proprio set organizzato e allestito in casa, e utilizza travestimenti e sex toys per rendere i propri video più piccanti.

Cam girl, soft porn e cosplay: i profili Instagram e TikTok

Una delle caratteristiche che ha contribuito in maniera sensibile al successo di Pink Kandy sul web è la decisione della ragazza di utilizzare costumi da cosplay in molti dei suoi video, interpretando personaggi di fantasia del mondo dei manga e degli anime giapponesi.

La ragazza pubblica alcuni dei propri video su Twitter, Instagram e TikTok e lavora su altre piattaforme per ricevere denaro in cambio di spogliarelli o performance private.

Qui sotto potete trovare i suoi profili Instagram e TikTok

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia C (@_pinkandy_)

@pinkandyofficial 24cm e tu? #perte #imparacontiktok #fypシ #fyp ♬ Substance – 03 Greedo





Pink Kandy: “Lo faccio perché mi piace”

Tra le domande che sono spuntate durante l’intervista di Pink Kandy, quella in merito alla sua laurea era la più prevedibile: perché una ragazza laureata sceglie di fare questo tipo di mestiere? Pink Kandy ha spiegato che non ha scelto di fare la cam girl perché non ha trovato lavoro, ma perché ha scoperto che si diverte moltissimo e che guadagna molto bene. Si tratta quindi di una scelta libera e consapevole. Avendo sempre vissuto la sua sessualità con estrema serenità ha deciso di buttarsi in questo mondo, e poi non ha più smesso.

Tra le richieste più frequenti, i piedi sono sicuramente la parte del corpo che più scatena i maschietti. Gli spettatori apprezzano notevolmente anche i giochi di ruolo, ad esempio insegnante-alunna, fratello maggiore-sorella minore.

Inoltre, tra i suoi follower è presente un numero notevole di donne, a cui spesso consiglia: “Abbiate coraggio di essere voi stesse, le reazioni possono spaventare, ma vivere ogni lato di se stessi a pieno è la chiave per una vita più serena”.

