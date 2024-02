Chi è la nuova fidanzata di Sangiovanni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è la nuova fidanzata di Sangiovanni?

Il cantante Sangiovanni è stato uno dei 30 big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango. La canzone che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha portato sul palco dell’Ariston si chiama “Finiscimi”, ed è dedicato alla sua ex storica, ovvero la ballerina Giulia Stabile. I due si sono lasciati la scorsa estate. Ecco cosa ha detto Sangiovanni a proposito della canzone: “racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere. E’ una canzone più dolce che triste. E’ un pezzo nato a maggio e non pensavo di portarlo a Sanremo, ma torno al Festival per il piacere di presentarlo e poterlo cantare. Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia.” Dalla fine della relazione con Giulia, Sangiovanni è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, anche se, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe una nuova fidanzata di nome Alessia. La certezza però non c’è, in quanto sono appunto solamente delle indiscrezioni. Il cantante potrebbe quindi essere single, o avere una relazione e non volerla portare sotto i riflettori, come invece è stata quella con la sua ex fidanzata.

Sangiovanni, l’annuncio del ritiro dalle scene

Ieri, con un lungo post su Instagram, il giovane cantante Sangiovanni ha annunciato di volersi fermare, stop quindi sia all’uscita dell’album sia al tour. Sangio ci tiene comunque a precisare che questo non è un addio definitivo ma che al momento non ha né le energie mentali né quelle fisiche per continuare. Ecco cosa ha scritto Sangiovanni nel post su Instagram: “grazie a questa esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso si equivoci classici da web non faccio questo discorso per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo.” Il cantante ha quindi annunciato che l’uscita del suo prossimo album “Privacy” e il seguente tour sono rimandati. “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti.” Sangiovanni ha poi concluso dicendo che vuole dedicare del tempo a se stesso per migliorare questa sua condizione, per tornare più forte di prima. E noi glielo auguriamo di cuore.

