Monica Barbaro ha 33 anni, fa l'attrice e ha recitato in diversi film. Le sue origini sono molteplici e sul fidanzato non si sa molto

Classe 1990, Monica Barbaro è un’attrice conosciuta e apprezzata nel panorama cinematografico internazionale. Americana doc, Barbaro ha alle spalle una carriera ricca di esperienze, ma che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamo qualcosa di più sull’attrice.

Chi è Monica Barbaro: le origini e la vita dell’attrice

Monica Barbaro è nata a San Francisco il 18 giugno 1990 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 33 anni. È cresciuta a Mill Valley e i suoi genitori sono Heidi Wagner, di origini messicana, tedesche, inglesi e gallesi, e Nicholas Barbaro, con origini tutte italiane.

Gli studi di Monica Barbaro la vedono frequentare la Tisch School of the Arts, accademia specializzata in balletto, ma la sua vera passione è da sempre legata alla recitazione. Passione che la porta a cominciare a studiare e a intraprendere un percorso come attrice, lo stesso che le aprirà le porte al mondo del lavoro e, dopo qualche tempo, a quello del grande successo professionale.

Chi è Monica Barbaro: la carriera e i film dell’attrice statunitense

Monica Barbaro ottiene il suo primissimo ruolo da attrice di rilievo nel 2017. L’occasione arriva grazie al telefilm Chicago Justice, dove veste i panni di Ana Valdez, assistente del procuratore. In seguito a quella esperienza Barbaro otterrà anche un ruolo nello spin-off Chicago P.D.

L’attrice statunitense lavora accanto a grandi nomi del mondo del cinema mondiale. Uno tra tutti? Arnold Schwarzenegger, con il quale recita nella serie Netflix FUBAR, che narra la storia di un padre e di una figlia che per caso scoprono di fare lo stesso lavoro, ossia gli agenti della CIA.

Non solo, Monica Barbaro ha recitato anche con Tom Cruise nel film Top Gun: Maverick e lo fa nei panni del tenente Natasha Phoenix Trace, l’unica pilota donna del film.

Altra esperienza come attrice arriva con la commedia romantica At Midnight, dove Monica Barbato interpreta un’attrice che si innamora perdutamente del gestore dell’hotel in cui alloggia.

Probabilmente il volto dell’attrice entrerà nel cast del film di James Mangold A Complete Unknown, film biografico su Bob Dylan e in cui Monica vestirà i panni di Joan Baez.

Nel complesso, la carriera attoriale di Monica Barbaro si riempie di esperienze notevoli. Facendo un rapido conto, infatti, sono circa 6 i film a cui prende parte, mentre per la televisione si contano 15 progetti. Infine, ma non per importanza, sono circa 10 i cortometraggi a cui prende parte.

Chi è Monica Barbaro: la vita privata e il fidanzato

Sulla vita privata dell’attrice non si hanno particolari informazioni. Monica Barbaro è comunque presente sui social media, dove il suo profilo Instagram (@monicabarbaro) è seguito da 541.000 follower, per un totale di circa 87 post pubblicati.

L’attrice è molto riservata per quanto riguarda la sua sfera privata e intima, ma sappiamo che fino a qualche tempo fa è stata fidanzata con il collega Connor Tillman, conosciuto per altro sul set della serie-tv The Good Cop nel 2017.

Nel 2023 non si conoscono i dettagli della sua situazione sentimentale e i social non fanno pensare che sia sentimentalmente impegnata.