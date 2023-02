In Mare Fuori veste i panni di Carmine, un giovane camorrista in cerca di riscatto, ma il suo nome è Massimiliano Caiazzo. Classe 1996, Caiazzo ha già lavorato come attore in diversi progetti: che cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita? Scopriamolo insieme.

Massimiliano Caiazzo: tutto sull’attore di Mare Fuori

Nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 28 agosto 1996 sotto il segno della Vergine, Massimiliano Caiazzo ha attualmente 26 anni. Il giovane attore comincia a studiare recitazione quando ha 18 anni e si iscrive alla scuola di cinema Mèliès di Gianfelice Imparato. Successivamente prosegue i suoi studi a Roma presso l’HT STUDIO DE SANTIS e nel 2012 compare in due cortometraggi: Sorrentum e Il Simposio di Platone.

Il debutto sul piccolo schermo arriva per Caiazzo nel 2016, quando entra a fare parte del cast della serie-tv Furore di Alessio Inturri andata in onda su Canale 5.

Spinto dalla curiosità verso il mondo della biotecnologia, Massimiliano Caiazzo decide di iscriversi all’Università, abbandonando però molto presto il percorso di studi, spinto da una maggiore volontà di dedicarsi a pieno alla recitazione.

È il 2020 per Caiazzo l’anno della svolta: il giovane attore viene infatti chiamato per interpretare Carmine Di Salvo nella prima stagione di Mare Fuori, la fiction Rai che ha coinvolto il grande pubblico sin dal suo esordio.

Nello stesso anno vince anche il Premio Kinèo Giovani Rivelazioni alla settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Il ruolo di Carmine gli vale nel 2021 il Premio Meno di Trenta Miglior Attore Serie-tv.

Sempre nel 2021 ha preso parte alla pellicola School of Mafia.

Parallelamente al progetto di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo ha lavorato anche ad altri progetti, tra cui il cortometraggio Lui e le due pellicole Piano Piano e Filumena Marturano.

Nel 2023 sono un altro paio i progetti a cui l’attore 26enne sta lavorando: Me, You, attualmente in pre produzione e lo show Uonderbois, già in post produzione.

Massimiliano Caiazzo è molto attivo anche sui social network. Il suo profilo Instagram (@massicaiazzo), è seguito da 432.000 follower, per un totale di soli 53 post pubblicati: ciò dimostra l’enorme affetto del pubblico nei confronti del giovane attore, nel pieno della sua carriera professionale. Caiazzo è solito pubblicare contenuti legati sia alla sua professione, sia alla sua vita di tutti i giorni, cercando di essere il più spontaneo possibile, proprio com’è lui.

La vita privata dell’attore: che cosa sappiamo?

In realtà sulla vita privata di Massimiliano Caiazzo non si hanno particolari informazioni. Non sappiamo se l’attore sia fidanzato o meno e lui stesso non ha mai rilasciato dichiarazioni a riguardo, così come non ha mai pubblicato fotografie sui social media che possano in qualche modo fare intendere una eventuale relazione.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo in Mare Fuori: il successo è enorme

L’attore napoletano ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla fiction Rai Mare Fuori. Il personaggio da lui interpretato è Carmine Di Salvo, un adolescente appartenente a una famiglia camorrista molto nota, che però, a differenza di questa, ha un sogno ben diverso: diventare un parrucchiere.

L’interpretazione di Caiazzo gli ha portato un grande successo e il pubblico si è subito affezionato al suo personaggio.