Manuel è uno dei fidanzati protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Partecipa al programma insieme alla fidanzata Francesca. È stata lei a scrivere alla trasmissione, in cerca di certezze.

Chi è Manuel: cognome, età, lavoro e di dove è il fidanzato di Temptation Island 2023

Manuel è uno dei fidanzati protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Partecipa insieme alla sua fidanzata Francesca, per mettere alla prova il loro amore. Per tre settimane dovranno vivere in due villaggi separati, popolati da single, che li metteranno alla prova per capire se riusciranno a trovare il giusto equilibrio per portare avanti la loro relazione. Non si hanno moltissime informazioni sulla vita privata di Manuel, ma cerchiamo di svelarvi quello che siamo riusciti a scoprire. Il ragazzo ha occhi e capelli castani ed è nato nel 1992, per cui ha 30 anni. Lavora come rappresentante farmaceutico e non sembra avere tatuaggi visibili sul suo corpo. Sta partecipando alla trasmissione con la sua fidanzata, con cui condivide una relazione da due anni e mezzo, con dei problemi evidenti. Manuel si è lasciato convincere a partecipare a Temptation Island, su volere della fidanzata Francesca, visto che lei non comprende perché lui la lascia ogni poco per poi tornare. I due convivono, ma sembrano essere in una fase transitoria e difficile della loro relazione.

Manuel, a Temptation Island con la fidanzata Francesca: i problemi di coppia

“Mi chiamo Francesca, ho ventidue anni e sono fidanzata con Manuel da due anni e quattro mesi. Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato cinque volte, io sono sempre lì che aspetto e lui di questo se ne approfitta. Sono esausta. Vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: se stare con me o no” è la presentazione di Francesca, che ha parlato del suo rapporto con Manuel. A scrivere alla trasmissione è stata proprio lei, che è stata lasciata ben cinque volte, prima che Manuel tornasse sui suoi passi dopo circa un mese. Un comportamento ciclico, che fa soffrire la ragazza, che è sempre rimasta lì ad aspettarlo. Francesca ha deciso di partecipare per capire quali sono veramente le intenzioni di Manuel. Lui nel video di presentazione non si è esposto, ma ha lasciato parlare la sua compagna. Questo fa capire che la versione raccontata da lei è vera, ma non si hanno molte conferme da parte del diretto interessato. Probabilmente nel corso delle puntate riusciremo a comprendere anche la versione di Manuel, che potrebbe essere simile o completamente diversa da quella della fidanzata. Ciò che è evidente agli occhi di tutti è che tra i due le cose non vanno per niente bene, anche perché non è normale che un ragazzo lasci la compagna ben cinque volte per poi tornare sempre e riprendere la relazione. Come finirà? Ci sarà una sesta volta definitiva?